Qué se sabe del 'Schengen militar': el plan con el que la UE aspira a transformar la movilidad de efectivos

La Unión Europea sigue enfocada en mejorar las capacidades estratégicas de sus Estados miembros. Los ambiguos avances en las negociaciones hacia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania no parecen haber calmado a los 27, que observan con recelo los movimientos de Moscú.

La semana pasada, la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, defendió la necesidad de seguir presionando al Kremlin: "Todavía tenemos que pasar de una situación en la que Rusia finge negociar, a una situación en la que necesite negociar", aseguró ante la prensa al término del Consejo de Asuntos Exteriores. Kallas, que se mostró especialmente crítica con las condiciones impuestas por Moscú relativas a la reducción del tamaño del ejército ucraniano, sostuvo que por el momento "no vemos ninguna indicación de que Rusia esté lista para un alto el fuego".

El estallido de la guerra ha marcado un cambio de paradigma en el continente, donde la mayoría de países se encuentran inmersos en una nueva etapa de rearme. En este contexto, ha cobrado relevancia una iniciativa que aspira a convertirse en uno de los proyectos clave de la Comisión Europea, destinada a transformar la movilidad en tiempo de conflicto.

Schengen militar: todo lo que se sabe

Fue el 19 de noviembre cuando el órgano de Gobierno de la UE presentó oficialmente la propuesta legislativa con un claro pretexto: facilitar la circulación rápida y fluida de tropas, equipos y medios militares por toda Europa, estableciendo como fecha límite 2027. El plan ha sido bautizado como 'Schengen militar', en referencia al acuerdo que desde hace años permite la libre movilidad de más de 400 millones de personas entre 29 países europeos.

En la actualidad cada estado maneja unos tiempos y normativas propias, por lo que en caso de emergencia, la respuesta colectiva se podría ver muy dilatada en las movilizaciones transfronterizas, resultando, en definitiva, poco eficiente. El paquete de movilidad, además de proponer un reglamento conjunto en esta materia, contempla inversiones de cara a adaptar las infraestructuras.

Las propuestas del Schengen militar

Uno de los elementos centrales se basa en el establecimiento de normas y procedimientos armonizados en el caso de la movilidad de efectivos militares entre países. La comisión propone fijar el plazo máximo de tramitación de solicitudes en tres días, así como la designación de un coordinador nacional de transporte militar para gestionar las demandas, y la implementación de un formulario único. En el caso de declararse una situación de emergencia y tras recibir luz verde del Consejo, las gestiones se reducirían a horas.

En este sentido, la nota de prensa también hace referencia a la creación de un "Sistema Europeo de Respuesta Reforzada", es decir, un marco de emergencia que favorezca acelerar los procedimientos, el acceso prioritario a la infraestructura y que sirva de apoyo "a las fuerzas armadas que actúan en el contexto de la UE o de la OTAN". La simplificación también involucraría a los trámites aduaneros y las normas de transporte militar.

La mejora de la infraestructura de uso dual -tanto militar como civil- es otros de los aspectos relevantes. Para ello prevé la inversión en puntos estratégicos, especialmente aquellos que formen parte de los "corredores de seguridad" establecidos a lo largo de UE. En la práctica supondría el refuerzo o ensanche de carreteras, puentes y túneles, de modo que puedan pasar, por ejemplo, vehículos pesados, o mejoras en redes ferroviarias, puertos y aeropuertos. La ciberseguridad y seguridad energética serán otros de los sectores que se pretende reforzar ante las crecientes acciones híbridas.

La iniciativa de la Comisión también se refiere a la "mejora de la preparación y de la disponibilidad de capacidades de movilidad militar", así como la creación de un contingente de solidaridad, para que los países pongan a disposición de los otros miembros sus capacidades en términos de material e incluso medios de transporte, y un sistema digital "de información sobre movilidad militar", al que puedan acceder.

Por último, plantea la puesta en marcha de un Grupo de Transporte de Movilidad Militar y un Comité reforzado de la red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que quedará a cargo de guiar y supervisación la aplicación y preparación con el apoyo "de los coordinadores nacionales de transporte militar transfronterizo" designados en cada estado miembro.

¿Ha sido aprobado?

La propuesta de la Comisión aún debe de ser presenta al Consejo y Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor. Durante su paso por los organismos europeos previsiblemente se verá modificada.