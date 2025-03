Por qué Trump quiere controlar las centrales nucleares de Ucrania: esto es lo que se sabe

Las conversaciones a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para alcanzar un alto el fuego siguen avanzando. A lo largo de esta semana, Donald Trump, quien se ha consolidado como el principal intermediario entre ambos bandos, mantuvo conversaciones telefónicas tanto con Vladímir Putin como con Volodímir Zelenski. En dichas llamadas, el presidente estadounidense habría informado a ambos líderes sobre los avances en las negociaciones y las demandas de cada parte.

Esta ronda de contactos que continuará el próximo lunes en Arabia Saudí, donde representantes de EE UU se reunirán por separado con las delegaciones de Rusia y Ucrania, que por el momento se resisten a mantener un cara a cara. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre los temas a tratar, el Kremlin ha confirmado que en las reuniones participarán "expertos designados por ambos presidentes".

En esta nueva fase de las negociaciones, ha cobrado especial relevancia el futuro de las infraestructuras energéticas de Ucrania, y en particular, el control sobre sus centrales nucleares. Este asunto habría sido abordado en la reciente conversación entre Washington y Kiev, en la que Trump habría planteado a Zelenski la posibilidad de que EE UU asumiera la propiedad de las plantas nucleares bajo el argumento de que esta medida garantizaría su protección ante la amenaza rusa.

¿Por qué quiere Trump hacerse con el control de las centrales?

La propuesta de Trump ha generado especulaciones sobre los verdaderos intereses de Estados Unidos en el sector nuclear ucraniano. Tras la llamada entre el republicano y Zelenski, la Casa Blanca explicó que EE UU "podría ser de gran ayuda en la gestión de estas centrales gracias a su experiencia en electricidad y servicios públicos". Además, señalaron que la titularidad estadounidense proporcionaría "protección" y "apoyo" ante un posible ataque ruso.

Sin embargo, algunos analistas sugieren que la estrategia de Washington podría ir más allá de la versión oficial. Cabe recordar que Trump ya ha mostrado interés en los recursos naturales de Ucrania y que la firma del acuerdo para la coexplotación de minerales, incluidas las codiciadas tierras raras, es inminente.

Según el New York Times, las centrales nucleares, en especial la de Zaporiyia, la más grande de Europa y actualmente bajo control ruso, podrían convertirse en una fuente de energía accesible y barata para alimentar plantas mineras y de procesamiento en el marco del acuerdo de minerales entre EE UU y Ucrania, por lo que se beneficiarían de su recuperación.

"Pertenecen al pueblo de Ucrania"

Por su parte, Zelenski no tardó en pronunciarse sobre la cuestión. En una rueda de prensa el pasado jueves, el presidente ucraniano fue tajante: "Todas las centrales nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania. Son instalaciones estatales, no privadas. Así es la energía nuclear en Ucrania". No obstante, abrió la puerta a la posibilidad de aceptar inversiones estadounidenses para su recuperación y modernización. En la actualidad Ucrania cuenta con cuatro centrales, tres de las cuales están en funcionamiento.

El mandatario también se refirió a la central de Zaporiyia, tema central en su conversación con Trump. Esta planta, que antes de la guerra suministraba una quinta parte de la electricidad del país, se encuentra inoperativa desde su ocupación por parte de Rusia en los primeros meses del conflicto. A pesar de que ha sido blanco de ataques, de los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente, sigue siendo un enclave estratégico.

Su reactivación requeriría de importantes recursos, lo que podría dar margen a una mayor intervención estadounidense. Mientras tanto, Rusia también mantiene su interés en la planta, con la intención de integrarla en su sistema eléctrico. Todo apunta a que la cuestión del control sobre Zaporiyia será un punto clave en el desarrollo de las conversaciones de paz, en las que el interés de Trump sobre la misma podría ser decisivo.