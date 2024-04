¿Quién es quién en el juicio penal contra Trump?

Donald Trump se ha convertido en el primer presidente o expresidente de Estados Unidos que se sienta en el banquillo de los acusados en el marco de un juicio penal. Durante las próximas seis semanas, el candidato republicano a la Casa Blanca estará presente en el tribunal de distrito de Manhattan para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía, que le atribuye la comisión de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Trump, en cambio, se ha declarado inocente de participar en el presunto pago de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels que tenía como objetivo comprar su silencio sobre la relación que ambos mantuvieron antes de las elecciones de 2016. ¿Quiénes son los principales implicados en el proceso?

El juez Juan Merchán

El juez Juan Manuel Merchán La Razón

Nació en Colombia y emigró a Estados Unidos a los seis años. Presidió el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump, propiedad del exmandatario; supervisó un caso contra Steve Bannon, el exasesor más conocido de Trump, y condenó a prisión a Allen Weisselberg, uno de los escuderos más fieles del magnate. En la actualidad está registrado como demócrata, un motivo que abona la narrativa de Trump, según la cual está siendo objeto de una «caza de brujas», sin embargo, antes fue republicano, según el New York Times.

Es un juez veterano, con largo recorrido. Ejerció como jurista en Nueva York durante casi dos décadas, fue designado para el tribunal de familia de Nueva York en 2006 y ha servido como juez de primera instancia penal desde 2009. Se vio obligado a ampliar una orden de mordaza contra Trump después de que el expresidente atacara repetidamente a su hija, que ha trabajado para varios candidatos políticos demócratas. Merchán ha mostrado su voluntad de avanzar rápido con el caso, algo que demostró la pasada semana con el turbulento proceso de selección del jurado.

Stormy Daniels

Trump pagó 130.000 dólares a Stormy Daniels para callar sobre su relación Markus Schreiber Agencia AP

La actriz de cine para adultos, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, confesó haber mantenido relaciones sexuales con Trump en 2006 después de conocer al magnate en un torneo de golf de celebridades. Daniels, que en ese momento tenía 27 años, siempre mantuvo que las relaciones fueron consentidas.

Justo antes de las elecciones de 2016, Daniels reveló que Michael Cohen, quien era en ese momento el abogado de Trump, se puso en contacto con ella para ofrecerle 130.000 dólares a fin de que no revelara su relación con el candidato republicano. Y Daniels aceptó el dinero. «La historia estaba saliendo a la luz de nuevo. Estaba preocupada por mi familia y su seguridad», declaró la actriz en una entrevista con 60 Minutes en 2018. El Wall Street Journal publicó los hechos y Daniels demandó a Trump para que la liberara del acuerdo de no divulgación, que consideraba nulo al no contar con la firma del magnate.

Michael Cohen

Michael Cohen comparecerá el 7 de febrero/Foto: Ap larazon

El que fuera abogado de Trump confesó haber efectuado el pago de 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio a través de una sociedad pantalla. También reconoció que Trump encubrió dicho acuerdo a través de una serie de reembolsos mensuales de 35.000 dólares a su cuenta. Ya antes, Cohen facilitó un pago similar a otra mujer, Karen McDougal, exmodelo de Playboy que también afirmó haber tenido una aventura con Trump. En 2018, tras culpable de una serie de delitos federales, incluidos cargos de financiamiento de campaña, Cohen cumplió una condena de tres años de prisión, aunque pasó la mayor parte de la pena bajo arresto domiciliario.

David Pecker

En vísperas de las elecciones de 2016, Pecker, un viejo amigo de Trump que era en ese momento el editor del tabloide National Enquirer, acordó trabajar con Cohen para eliminar historias negativas sobre Trump, y ayudó a negociar los acuerdos de silencio con Daniels y McDougal.

La acusación

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg BARRY WILLIAMS / ZUMA PRESS / CO Europa Press

Los fiscales Alvin Bragg, Matthew Colangelo, Susan Hoffinger, Joshua Steinglass, Christopher Conroy y Rebecca Mangold llevan los mandos de la acusación. El perfil más conocido es el de Bragg. De las diversas investigaciones sobre Trump que heredó cuando asumió el cargo en 2022, este fiscal se centró en el acuerdo de silencio y resucitó el caso, lo que llevó el año pasado a la primera acusación penal del candidato republicano.

La defensa

Todd Blanche, Susan Necheles, Gedalia Stern y Emil Bove integran el equipo legal de Trump. El principal exponente es Blanche, un exfiscal que dejó un gran bufete de abogados para asumir la defensa del magnate, a quien representa también en los casos federales de los documentos clasificados y la interferencia en las elecciones de 2020.