Los republicanos denuncian la «interferencia electoral» de los demócratas con la visita de Zelenski a Pensilvania

La presencia en Estados Unidos de Volodimir Zelenski no ha sentado bien esta vez en el seno del Partido Republicano. En concreto, los republicanos no han digerido que el presidente de Ucrania decidiera visitar el lunes una fábrica de armas en Scranton, Pensilvania, la ciudad natal del todavía presidente Joe Biden que está situada, además, en uno de los estados clave donde se decidirán las elecciones del próximo 5 de noviembre. Para más inri, Zelenski no estuvo solo. Le acompañaba un puñado de dirigentes demócratas entre los que figuraba el gobernador del estado Josh Shapiro, uno de los principales activos electorales del partido. De hecho, Shapiro estuvo hasta el último minuto en las quinielas para ser el compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris. Harris, sin embargo, optó finalmente por otro gobernador demócrata: Tim Walz, de Carolina del Sur.

La imagen del sonriente Zelenski en la fábrica que produce la munición para artillería de 155 mm –artillería que el Ejército ucraniano utiliza de forma masiva en el frente y munición sobre la que Shapiro y él firmaron– se convirtió rápidamente en un arma electoral. Los demócratas lo sabían, y los republicanos tardaron en reaccionar. Pero lo hicieron.

El más vehemente fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que llegó a exigir a Ucrania que despida a su embajador en Washington. En una carta pública, Johnson –tercera autoridad del Estado– denuncia que la visita del líder ucraniano a Scranton estaba «diseñada para ayudar a los demócratas» y que, por tanto, equivalía a una «interferencia electoral». Por su parte, el Comité de Supervisión del Congreso estadounidense, dirigido por los republicanos, ya había anunciado que investigaría si el viaje de Zelenski fue un intento de utilizar a un líder extranjero para beneficiar la campaña de Harris.

La disputa partidista amaga con ensombrecer el encuentro previsto para este jueves entre Zelenski y Biden en la Casa Blanca. Un cara a cara en el que Zelenski presentará el denominado «Plan Victoria» con el que pretende poner fin a la guerra contra Rusia. Desde su llegada a Estados Unidos el domingo, el presidente ucraniano ha intensificado sus esfuerzos para persuadir a Washington y a otros aliados de que presten más apoyo a Kyiv en su lucha contra las tropas rusas. Aunque los detalles de su hoja de ruta se han mantenido en secreto, es probable que la estrategia contenga peticiones de más apoyo militar y financiero, así como futuras garantías de seguridad.

Biden anunció este jueves que EE UU enviará ayuda militar a Ucrania por valor de 7.900 millones de dólares, en una oleada de asistencia que se acerca al final de su presidencia. La ayuda, que forma parte de un paquete de 61.000 millones de dólares aprobado por el Congreso en abril, incluye más misiles Patriot de defensa antiaérea y munición de largo alcance.

Zelenski agradeció la asistencia, especialmente a «Joe Biden, al Congreso y a sus dos partidos». Pero en uno de ellos el presidente ucraniano despierta cierta animadversión. Los republicanos, que ya bloquearon a principios de este año el paquete militar de 61.000 millones de dólares de la Administración Biden a Kyiv, siguen mostrando sus tendencias prorrusas. Desde el expresidente Donald Trump hasta la congresista Marjorie Taylor Greene, pasando por la referencia mediática del trumpismo, Tucker Carslon. Todos se han mostrado críticos con Zelenski.

El miércoles, en un acto de campaña, el candidato republicano se burló del presidente de Ucrania, calificándolo de «mayor vendedor de la Tierra» y le acusó de negarse a «hacer un trato» con Moscú. Durante un mitin anterior el martes, Trump también elogió las capacidades militares de Rusia. «Vencieron a Hitler, vencieron a Napoleón: eso es lo que hacen, luchar», expresó.

La agria polémica con Zelenski ha provocado que Trump evite reunirse con él, según ha informado su equipo de campaña. Además de a Biden, el mandatario ucraniano tenía previsto presentar su plan a los dos candidatos a la Casa Blanca. Parece que ya no será posible,