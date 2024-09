Zelenski insta a los líderes mundiales a no abandonar a Ucrania ante el temor de una gran guerra en Oriente Medio

Con los ojos de medio mundo puestos en los conflictos internacionales, los mandatarios que se reúnen esta semana en Nueva York pusieron toda su atención el miércoles en el discurso de uno de los grandes protagonistas, el presidente Volodimir Zelenski. El mandatario ucraniano, temeroso de que la escalada de los enfrentamientos en Oriente Medio le robe atención a la guerra en su país, se está encargando de hacer suficiente ruido para que ninguno de sus aliados internacionales olvide lo necesario que sigue siendo el apoyo y la ayuda militar que le permita a su pueblo enfrentar el asedio ruso.

Además, el miércoles también se celebró una reunión ministerial de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar la escalada de violencia en el Líbano. Fue una muestra más de que, a pesar de los recientes ataques en el país por parte de Israel y la amenaza de que una subida de tono del conflicto regional desemboque en guerra total, en la Gran Manzana no cesan los esfuerzos diplomáticos para conseguir un cese de hostilidades, cuando hay medios de comunicación que apuntan a una posible incursión terrestre del Líbano por parte de Israel.

El Consejo de Seguridad también se ha reunido esta semana para abordar la guerra en territorio ucraniano. En un encuentro solicitado por la propia delegación, Zelenski aseguró que su país ¨tiene información que apunta a que Rusia planea atacar tres centrales nucleares ucranianas¨, además, defendió su "plan de paz", el mismo al que este miércoles hizo referencia en el discurso ante el hemiciclo. El presidente de Ucrania quiso transmitir a los líderes mundiales que el problema y el peligro por la invasión de su país afectan a todo el mundo.

¨Si Rusia causa un desastre nuclear, la radiación no conocerá de fronteras¨, aseguró. Zelenski cerró su intervención pidiendo el cese del conflicto y solicitó el apoyo internacional a su ¨plan de paz¨, que asegura es la solución correcta. El líder también acusó a los gobiernos de China y Brasil de ignorar ¨el sufrimiento de Ucrania, y la realidad¨, así como de ¨dar a Putin el espacio político para continuar la guerra¨, además, atacó la incapacidad del organismo internacional para encontrar una solución al conflicto en su país, asegurando que es imposible, teniendo en cuenta el poder de veto que posee Rusia en el Consejo de Seguridad.

Ayer también fue el turno de palabra del presidente de España, Pedro Sánchez, ante el hemiciclo; y del francés Emmanuel Macron, que en su viaje a Nueva York se ha reunido de manera bilateral con su homólogo brasileño Lula da Silva. Ambos líderes hablaron de la crisis de Venezuela tras el fraude electoral en ese país (Lula aún no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro o de su opositor, Edmundo González Urrutia), así como de la cooperación para impulsar ¨la seguridad¨ y el ¨desarrollo¨ en Haití. Son temas que se esperaba que el mandatario francés tocara durante su discurso, que al cierre de esta crónica todavía no había tenido lugar, así como los conflictos en medio Oriente y Ucrania, sin olvidar que ¨siempre estoy aquí para defender los valores e intereses de Francia¨, dijo el líder galo ante varios periodistas, ¨pero no quiero que olvidemos el trabajo que tenemos sobre la prosperidad y el planeta¨, añadió recordando que hay una agenda climática que cumplir.

A última hora de la tarde también hablará el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien, en representación de su país porque que su presidente, Nicolás Maduro, continúa sin asistir a la reunión anual de mandatarios mundiales, se preveía que defendiera las elecciones en su país asegurando el triunfo del partido de Maduro. La crisis en Venezuela, un país que se enfrenta a la presión internacional para que publique los resultados de sus elecciones, ha sido también uno de los temas principales de las dos primeras jornadas. Al cierre de esta crónica, la agenda provisional de la Asamblea General indicaba que este jueves será Líbano quien tome la palabra para denunciar los ataques de Israel en su territorio. El discurso estará a cargo del ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdallah Bouhabib, quien se dirigirá a los líderes mundiales para expresar lo que ya ha confesado antes, su temor por una posible guerra con Israel, que ¨no desean¨, por eso hablará ante el organismo internacional ¨para detener esto¨, para buscar soluciones regionales y porque el Líbano ¨no quiere guerra¨. Sus palabras resonarán en una sala, en la que antes habrá hablado el primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al Sudani, así como Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que se espera que se refiera a los temas más tratados en la edición 79 de la Asamblea General: el conflicto en Gaza y Líbano, la guerra en Ucrania, la paz mundial y cambio climático