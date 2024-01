"Los republicanos ven las demandas contra Trump como una persecución de las élites y los enemigos partidistas"

Después de Iowa, ¿podemos dar por sentada la nominación de Donald Trump?

No al 100%, porque es un hombre de 77 años, con sobrepeso y que no hace mucho ejercicio. Pero salvo un acontecimiento inusual, la carrera republicana está básicamente acabada.

¿Qué posibilidades tienen Ron DeSantis y Nikki Haley de remontar en las primarias de New Hampshire?

Haley parece ir moderadamente bien en las encuestas allí, DeSantis no tanto. Haley va muy por detrás de Trump en su propio estado, Carolina del Sur, donde fue una gobernadora popular. DeSantis y Haley pueden aguantar hasta New Hampshire, pero probablemente abandonarán poco después (si duran tanto, DeSantis está teniendo problemas para recaudar dinero). Vivek Ramaswamey, que nunca tuvo posibilidades, pero era bastante divertido, abandonó esta msena.

La demografía de los votantes de Trump en Iowa ha sido muy diversa y parece que sigue teniendo una base muy sólida a pesar de sus juicios...

Recuerde que estamos hablando de republicanos registrados, que ahora son alrededor del 25% del electorado nacional. (Los demócratas están más o menos igual, mientras que casi el 50% de los votantes se niega a afiliarse formalmente a ninguno de los dos partidos). Entre los republicanos, Trump ha triunfado por completo. Algunos comparan allí su popularidad con la de un culto religioso.

¿En qué medida le están beneficiando las demandas y la atención mediática?

Las demandas le han ayudado absolutamente entre los republicanos. Ven las demandas como una prueba de persecución por parte de las élites y los enemigos partidistas. La gran pregunta para el futuro es la respuesta de los independientes. Apostaría a que las condenas perjudicarán a Trump entre los independientes, pero no sabremos si eso es realmente cierto hasta dentro de un tiempo.

¿Sienten de alguna manera los votantes de Trump que está siendo perseguido por el Departamento de Justicia y la Administración Biden?

Lo creen absolutamente. Con respecto a la demanda presentada por el Gobierno del Estado de Nueva York, puede que tengan razón. Esa demanda es por mentir a bancos, compañías de seguros e inversores. La defensa de Trump fue: «Todo el mundo lo hace». Hay algo de verdad en eso. Pero pocas empresas son demandadas por ello.

¿Está Biden en condiciones de resistir el terremoto Trump?

Nadie puede decir con seguridad cómo será el mundo en noviembre de 2024. ¡Pueden pasar tantas cosas! Pero, he estado preguntando a mis amigos políticos y de ciencias políticas cuáles creen que son las probabilidades de una victoria de Trump. La más alta que he oído es del 60%. La más baja es del 30%. Los mercados de apuestas están mostrando alrededor del 40% (con un 40% para Biden y un 10% para otros –recuerde– un evento trágico puede suceder). A mí me parece razonable.