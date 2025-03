Rusia abre la puerta a trabajar con Musk y SpaceX para llegar a Marte: "Sin duda, habrá una discusión"

La vuelta de Donald Trump al poder ha supuesto un terremoto en numerosos aspectos. Uno de los que más ha dado que hablar en las últimas semanas ha sido el ámbito de las relaciones diplomáticas. En apenas tres meses, la nueva administración ha elevado el tono contra sus tradicionales socios europeos, dando pie a un nuevo contexto internacional que, por supuesto, también ha afectado a los dos países involucrados en la guerra de Ucrania.

El distanciamiento entre Washington y Kiev quedó patente tras la última reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca, donde, junto al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, protagonizaron un enfrentamiento que fue seguido de duras acusaciones por parte de Trump, así como la paralización de la ayuda militar. Una respuesta que obligó a Ucrania a suavizar su postura de cara a un posible alto el fuego.

Estados Unidos se ha erigido como el principal intermediario entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, también parece haber aprovechado este contexto para normalizar relaciones diplomáticas con Moscú, que permanecieron prácticamente congeladas durante el mandato de Biden. De hecho, en las últimas semanas, se han dado varios gestos de acercamiento entre ambos países.

Uno de los más recientes tuvo lugar el pasado martes, cuando Trump y Putin mantuvieron una conversación telefónica en la que además de abordar temas relativos a la guerra de Ucrania, el Kremlin aseguró que "se expresó a la luz de la responsabilidad especial de Rusia y Estados Unidos para garantizar la seguridad y la estabilidad en el mundo". Además, se discutieron "una serie de ideas para avanzar hacia el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa en los sectores de la economía y la energía", apuntaron desde Moscú.

El Kremlin tiende la mano a Elon Musk

Quien también ha extendido la mano a la administración estadounidense, específicamente en el ámbito de la exploración espacial, ha sido Kirill Dmitriev, enviado especial para la cooperación económica y de inversión internacional. Según recoge The Independent, durante un foro empresarial en la capital rusa, Dmitriev afirmó que Rusia tiene la intención de colaborar con Elon Musk, CEO de SpaceX y mano derecha de Trump, para fortalecer la agencia espacial rusa, Roscosmos, y la corporación nuclear estatal.

En sus declaraciones, Dmitriev se mostró seguro de que "sin duda, habrá una discusión con Musk (sobre los vuelos a Marte) en un futuro próximo", procediendo a elogiar los esfuerzos del magnate "por ampliar los límites de los logros humanos".

No es la primera vez que Elon Musk es vinculado a Rusia. Según un informe publicado por The Wall Street Journal en octubre de 2024, el hombre más rico del mundo habría mantenido "contacto regular" con el presidente ruso Vladímir Putin desde finales de 2022. Estas acusaciones, como recoge The Independent, fueron tachadas de "engañosas" por un portavoz de SpaceX, aunque generaron cierta inquietud en algunas personalidades de la NASA, con quienes Musk mantiene colaboración habitual a través de su empresa aeroespacial.

"Eso sería preocupante"

Poco después de la publicación de la información en el WSJ, el administrador de la NASA, Bill Nelson, comentó: "No sé si esa historia es cierta... Creo que debería investigarse. Si es cierto que ha habido múltiples conversaciones entre Elon Musk y el presidente de Rusia, eso sería preocupante, especialmente para la NASA y el Departamento de Defensa", concluyó. En una publicación en X, Elon Musk aseguró que el Starship se dirigirá a Marte a finales de 2026, y que las misiones con humanos podrían comenzar entre 2029 y 2031. Por el momento, el director de DOGE no se ha pronunciado sobre una posible colaboración con Rusia.