Rusia profundiza en su avance tras el impulso de Avdiivka

Rusia continúa avanzando cerca de Avdiivka mientras el Ejército ucraniano espera desesperadamente municiones de sus socios. Las aldeas de Stepove y Sieverne, ubicadas a unos 7 y 10 kilómetros al noroeste y suroeste de la ciudad recientemente capturada de Avdiivka, cayeron bajo control de Rusia, confirmaron funcionarios ucranianos. Mientras, los intensos combates continúan en otras aldeas de la zona, que sigue siendo la parte más acalorada de la línea del frente. Las unidades ucranianas en retirada intentan atrincherarse y finalmente detener el avance de los rusos los cuales atacan en números cada vez más grandes, según el Ejército ucraniano.

Antes de la invasión rusa a gran escala, unas 200 personas vivían en las dos aldeas capturadas, según el portavoz Dmytro Lyjoviy. Los ataques de la artillería y la aviación rusas los hicieron huir. «Desde ayer y hasta la noche continuaron intensos combates por Sieveren. Aquí el enemigo sufrió grandes pérdidas», aseguró. Según la plataforma analítica ucraniana Deep State, Rusia busca crear las condiciones para un gran avance en el área. Los soldados ucranianos sufren pérdidas especialmente elevadas a causa de las bombas aéreas guiadas, utilizadas decenas de veces cada día por Rusia, que sigue disfrutando de superioridad aérea cerca de la línea del frente.

Las bombas, que pesan entre 0,5 y 1,5 toneladas, se lanzan contra las posiciones ucranianas en la línea del frente, destruyéndolas a ellas y a los soldados que se encuentran en su interior y dejando enormes cráteres. La situación se ve agravada por las fortificaciones relativamente mal preparadas de la zona, según Deep State y varios testimonios de soldados en el frente. «Han muerto tantos nuestros a causa de ellas que es difícil de imaginar», escribieron los analistas, criticando también la lentitud con la que los socios occidentales de Ucrania están proporcionando herramientas para ayudar a disminuir la amenaza de las bombas rusas. Los viejos sistemas de defensa aérea de Ucrania no pueden alcanzar a los aviones de combate que Rusia utiliza para lanzar las bombas desde una distancia de 40 a 50 kilómetros de la línea del frente.

Sin embargo, dos aviones de combate rusos fueron derribados el martes, por lo que el número total de aviones destruidos en los últimos 10 días asciende a 10, afirma la fuerza aérea del país. «Aconsejo a los ocupantes que vean a sus familiares antes de cada vuelo, por si acaso. Porque quién sabe si esta vez tendrán suerte o no», escribió su comandante Mykola Oleshchuk. «Con tales pérdidas, los rusos deberían pensar, al menos por un tiempo, en detener los «ataques aéreos de carne», sugirió también.

Recibir diez modernos sistemas de defensa aérea Patriot mejoraría drásticamente la situación, afirmó el presidente Volodimir Zelenski en la conferencia de prensa del domingo. Alemania y Estados Unidos han sido clave en la entrega de varios de estos sistemas hasta el momento, mientras que España contribuyó a la protección contra los misiles rusos enviando 6 sistemas HAWK y prometiendo enviar seis más. El déficit de proyectiles de artillería y otras municiones críticas sigue siendo otro enorme problema, que es directamente responsable de la incapacidad de Ucrania para detener los primeros avances serios de Rusia en los últimos 12 meses. Ucrania puede desplegar suficientes soldados, cree el presidente Zelenski, pero le resultará difícil seguir defendiéndose este año, por no hablar de lograr nuevos avances en el campo de batalla.

Mucho depende de si los republicanos y los demócratas finalmente llegan a un acuerdo sobre la prestación de ayuda militar a Ucrania, dijo Zelenski en una entrevista con CNN. Reveló que habló con el líder republicano Mike Johnson y se siente «optimista» sobre el resultado. Sin embargo, según Zelenski, su máximo general, Oleksandr Syrskyi, está elaborando actualmente dos planes de acción. Si Estados Unidos apoya a Ucrania, el país invadido podrá empezar a hacer retroceder a Rusia, sostiene Zelenski. Si no, tendrá que centrarse solo en la defensa.

Se espera que Europa intensifique su apoyo a Ucrania, especialmente si la ayuda de Estados Unidos no se materializa. Sin embargo, no ha podido proporcionar ni la mitad del millón de proyectiles de artillería prometido hasta el momento, reveló también Zelenski el domingo. Las declaraciones hechos el martes por el canciller alemán Olaf Scholz de que sus misiles de largo alcance Taurus no serán suministrados a Ucrania también causó mayor decepción entre los ucranianos.

A falta de suficiente artillería, los soldados ucranianos están utilizando «drones suicidas» baratos, que un número cada vez mayor de ucranianos ensamblan en sus hogares y oficinas. Son más precisos, pueden incapacitar fácilmente los vehículos enemigos, dañar fortificaciones y matar a la infantería. Sin embargo, también pueden detenerse mediante guerra radioelectrónica y no son tan potentes como los proyectiles de artillería. «Los drones no pueden sustituir a la artillería. Si bien son útiles, son simplemente una solución temporal a la ausencia de proyectiles de artillería», explicó previamente Volodimir Omelchenko, un artillero ucraniano, a LA RAZÓN.

Zelenski en Riad

Mientras, Ucrania continúa buscando ayuda más allá de Occidente para imponer la paz a Rusia. El presidente Zelenski llegó a Arabia Saudí, donde se reunió con el líder de facto del país, el príncipe Mohamed bin Salmán. Zelenski habló sobre los preparativos de la Cumbre de Paz Global en Suiza, donde Ucrania espera reunir a más países en torno a su fórmula de paz, basada en la restauración de su integridad territorial y justicia para las víctimas de la guerra. También hablaron sobre el regreso de los prisioneros de guerra ucranianos y los niños deportados, un expediente en el que Riad ha servido de ayuda en el pasado.