Los siete hombre y cinco mujeres que harán historia juzgando por primera vez a un expresidente de EE UU

No ha sido tarea fácil elegir a los 12 miembros del jurado, más los seis sustitutos, que serán capaces de dejar a un lado sus creencias, vivencias y prejuicios para juzgar de manera imparcial al acusado más famoso del mundo en este momento. La mayoría de las 200 personas entrevistadas para conformar el jurado del juicio penal contra Donald Trump dijo que no sería capaz de hacerlo, y muchos se negaron a que su vida privada pudiera trascender a la esfera pública. De hecho, antes de que comenzaran este lunes los alegatos iniciales de las partes, una persona ya seleccionada dijo que se sentía abrumada por la expectación mediática y no estaba «100% segura» de que querer seguir adelante. Se trata de una mujer de Nueva Jersey que vive en el Upper East Side de Manhattan y trabaja como logopeda. Al final, se ha mantenido en el jurado.

El magistrado al frente del caso, Juan Merchán, que está protegiéndolos de la prensa constantemente, ha prohibido que sus nombres y apellidos sean revelados, así como cualquier información que pueda ayudar a la ciudadanía a averiguar sus identidades. Para que el proceso no desestabilice sus vidas personales y profesionales, los seleccionados dormirán en sus casas cada día, donde un servicio de recogida pasará cada mañana para llevarlos a la corte y los devolverá al final de la sesión, de lunes a viernes excepto los miércoles que no habrá vista. Han prometido no comentar nada con sus familiares y conocidos sobre el caso que están juzgando.

Este lunes, debido a la cita con el dentista que tenía uno de los seis jurados suplentes, la jornada terminó a las 12:30 pm hora local (18:30 horas en España) y no a las 14:00 EST como estaba previsto por el inicio de la Pascua. El trabajo del jurado las próximas semanas no va a ser fácil, pero en sus manos está el futuro del candidato republicano a la Casa Blanca. Siete hombres y cinco mujeres con perfiles muy distintos: