Temor en el Kremlin a que el Cuerpo de Voluntarios Rusos pueda llegar a Moscú y realizar ataques

Lo que empezó como algo prácticamente anecdótico parece que, poco a poco, se va convirtiendo en dolor de cabeza para Moscú, que ve con preocupación el fenómeno. Se trata del denominado Cuerpo de Voluntarios Rusos, un grupo que se describe como una formación de voluntarios rusos que forma parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A principios de marzo se atribuyeron un ataque en la región rusa de Briansk, en la frontera con Ucrania y, desde entonces, han protagonizado distintos episodios.

Los combatientes de RVC se infiltraron en el Óblast de Briansk de Rusia por segunda vez el 6 de abril de 2023.

Lanzaron un video que muestra a los combatientes hablando con un hombre. Le preguntaron a un residente local en qué pueblo se encuentran y él respondió que es Sluchovsk, un pequeño pueblo ruso en el Óblast de Briansk, aproximadamente un kilómetro al norte de la frontera de Rusia con el Óblast de Chernihiv en Ucrania.

"El Cuerpo de Voluntarios Rusos llegó a la región de Briansk para mostrar a sus compatriotas que hay esperanza, que el pueblo ruso libre con las armas en la mano puede luchar contra el régimen", indicó el grupo en su cuenta de Telegram tras el ataque de marzo junto a un vídeo en el que supuestamente se encuentran delante de una oficina de correo y enfermería en Liubechane, junto a la frontera ucraniana.

Según el canal de televisión independiente TV Dozhd, el comandante de la unidad sería Denís Nikitin, que ya en octubre pasado fue entrevistado por el canal de televisión ucraniano TSN y dijo que él se llamaba a sí mismo moscovita de segunda generación y decía que estaba luchando por Ucrania.

Otro combatiente del grupo aseguró que 45 hombres del "Cuerpo de Voluntarios Rusos" se infiltró en territorio ruso y emboscaron dos vehículos blindados de infantería.

Tanto el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) como el Kremlin y el presidente ruso, Vladímir Putin, califican de "terroristas" los ataque y se los atribuyeron a "nacionalistas ucranianos armados".

La Presidencia ucraniana, por su parte, negó estar detrás del ataque.

"Un informe falso difundido por propagandistas rusos que afirma que un grupo de saboteadores y reconocimiento ucraniano cruzó a Rusia constituye una provocación deliberada", tuiteó Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente.

Sin embargo, según asegura hoy el medio digital The New Voice of Ukraine, citando a Roman Svitan, experto militar y coronel de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Moscú hay miedo a lo que pueda hacer este grupo. "No hay una sola estructura defensiva en el camino de Ucrania a Moscú", dijo.

Al mismo tiempo, Svitan dijo que los rusos “por alguna razón creen firmemente que nuestras tropas no podrán cubrir estos 450 kilómetros, pero se necesitan siete u ocho horas en automóvil, o medio día para llegar a Moscú en un vehículo blindado. El hecho es que esta distancia desde el punto noreste de Ucrania hasta Moscú es mucho menor que el ancho de nuestra línea de frente, de más de 1200 kilómetros. La distancia de Jerson a Kupyansk es aproximadamente la misma que conducir a Moscú y volver de Ucrania. Por lo tanto, los rusos entienden bastante bien que con la asignación de fuerzas y recursos, los ciudadanos rusos que luchan contra sus tropas en el territorio de Ucrania pueden realizar este lanzamiento de marcha: eso es lo que es el RVC”.