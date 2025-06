Temor en Washington a un clima de violencia política tras el asesinato de una congresista

En Estados Unidos, las autoridades continúan la búsqueda de Vance Boelter, un hombre de 57 años sospechoso del asesinato de la legisladora estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, así como del intento de homicidio contra el senador estatal demócrata John Hoffman y su esposa, quienes sobrevivieron al ataque. Según el gobernador Tim Walz, se trató de un asesinato con motivación política.

El agresor, que vestía como agente de policía y conducía un vehículo similar a una patrulla, abrió fuego contra los oficiales tras salir de la casa de Hortman y luego huyó. En su automóvil, las autoridades encontraron una lista con casi 70 nombres, en su mayoría de políticos demócratas o personas vinculadas a la defensa de los derechos reproductivos.

Sobre el clima de violencia política, en las últimas horas el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que espera reunirse con los líderes del Congreso de ambos partidos para discutir el aumento de la seguridad para los legisladores.

“Esto debería ser otra llamada de atención, entre muchas que han ocurrido en los últimos años, incluida, por supuesto, la violenta insurrección en el Capitolio el 6 de enero”, afirmó el líder de la minoría, quien también instó al presidente Donald Trump a “dar un paso al frente” ante esta tragedia.

Sobre las medidas para garantizar la seguridad de los legisladores, Jeffries señaló: “Esto va a requerir recursos adicionales, con toda probabilidad, para que los miembros del Congreso —demócratas, republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado— tengan la capacidad de representar con vigilancia y determinación a sus electores, expresar opiniones que busquen promover el bienestar de sus comunidades, y no ser blanco de ataques en el proceso”.

Entre tanto, el presidente Donald Trump elogió al Ejército de EE. UU. como “la fuerza de combate más grande, feroz y valiente” al cierre de una demostración de poderío militar en la capital del país el sábado, mientras el Ejército celebraba su 250.º aniversario.

El desfile militar coincidió con el cumpleaños número 79 del presidente y tuvo lugar mientras multitudes en todo el país asistían a protestas bajo el lema “No Kings” (“Sin Reyes”), en las que los organizadores denunciaron lo que describen como políticas autoritarias de Trump.

El mandatario republicano fue recibido en la tribuna del desfile con pompa y ceremonia. Llegó acompañado de una salva de 21 cañonazos, y mientras los cañones disparaban, miembros del público comenzaron a cantar “Feliz cumpleaños”.

“Una y otra vez, los enemigos de Estados Unidos han aprendido que, si amenazan al pueblo estadounidense, nuestros soldados irán por ustedes. Su derrota será segura, su desaparición será definitiva, y su caída será total y completa”, dijo Trump ayer, en un mensaje contundente en un momento de conflictos a nivel mundial.

Se trató del desfile militar más grande que ha visto Washington en décadas, el cual, según estimaciones oficiales, podría costar hasta 45 millones de dólares. El evento contó la historia del Ejército a lo largo de sus 250 años de existencia, desde la Guerra de Independencia hasta los principales conflictos armados. El desfile incluyó varios millones de libras en equipamiento militar, entre ellos decenas de tanques M1-A1 Abrams, vehículos de combate Bradley y Stryker, así como obuses y otras piezas de artillería.

Pero mientras el presidente centraba su atención en el desfile militar, decenas de miles de estadounidenses participaron en las protestas “No Kings” en todo el país. Se planificaron más de 2.000 manifestaciones en los 50 estados, como parte de un movimiento que busca rechazar “el autoritarismo, las políticas que priorizan a los multimillonarios y la militarización de nuestra democracia”.

La ciudad californiana de Los Ángeles, que ha sido el epicentro de estas manifestaciones, ofreció la foto más robusta de la magnitud de las masivas protestas. La alcaldesa Karen Bass dijo que cinco personas fueron arrestadas y otras 30 recibieron citaciones durante las muestras de rechazo. “Hubo heridos de ambos lados”, dijo Bass. “Oficiales resultaron heridos, al igual que personas que estaban allí”.

Bass señaló que unas 30.000 personas se manifestaron en el centro de Los Ángeles y en otros 15 puntos de la ciudad durante protestas que fueron “abrumadoramente pacíficas”.

La alcaldesa también habló sobre la importancia de la mano de obra inmigrante para la comunidad de Los Ángeles y cómo esta contribuye a un estado que tiene la cuarta economía más grande del mundo.

“La industria de la construcción no puede funcionar sin mano de obra inmigrante. Nuestra industria de la moda, que cuenta con más de 4.000 negocios, parece una ciudad fantasma ahora. Escuchas a la gente hablar en los restaurantes sobre cómo ya no quieren salir. Hay personas que no salen de sus casas porque no quieren ir a comprar víveres”, dijo Bass. “Todo esto ha generado una sensación de miedo y terror en nuestra ciudad”.

Estas manifestaciones ocurrieron tras una semana de protestas contra las redadas de ICE en comunidades con grandes poblaciones inmigrantes, entre ellas Salt Lake City, Minneapolis, Culpeper, Virginia; Las Vegas, Seattle, Portland, Austin, Nueva York y Chicago.