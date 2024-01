Tres candidatos republicanos con tres estilos muy distintos pelean por el voto de Iowa a 20 grados bajo cero

Con una temperatura de 20 grados centígrados bajo cero y una sensación termina de -40 °C por los intensos y fríos vientos, Iowa se prepara para celebrar esta noche sus famosos caucus. Son la prueba de supervivencia de los candidatos presidenciales y el termómetro que permite a los partidos políticos conocer las preferencias de los votantes.

Los caucus de Iowa se caracterizan por ser un formato de elecciones primarias especial y bastante arcaico con una larga tradición histórica y sorpresas de última hora, sobre todo este año, que el estado se enfrenta a un fuerte temporal de frío que ha obligado a cancelar varios eventos de campaña. Las autoridades aconsejen a los ciudadanos quedarse en casa a buen recaudo. Habrá que ver cómo afecta esta situación meteorológica a los índices de participación y a qué candidato favorece la especial situación climatológica.

Hoy todos los ojos estarán puestos en el bando republicano, sobre todo en Donald Trump, en ver si realmente son ciertas las miles de encuestas que en los últimos meses lo han proclamado como el gran favorito republicano.

Election 2024 Trump ASSOCIATED PRESS AP

Los últimos sondeos muestran que el 48% de los votantes republicanos registrados en Iowa le votarán esta noche, una ligera caída de ese 51% que registró el pasado diciembre, pero todavía buena cifra. Por detrás le sigue la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que ha ido subiendo posiciones hasta superar a su contrincante Ron DeSantis con un 20% de apoyo, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales en el último mes. El gobernador de Florida cae 3 puntos y se sitúa en tercer lugar con un 16% de apoyo.

Entre estos candidatos sobrevuela la victoria esta noche. Tres aspirantes con tres estilos completamente distintos que, contra viento, nieve y frio han tratado de llegar a sus votantes como han podido en las últimas horas a pesar de los muchos cambios de planes por el temporal.

El estilo de Trump no necesita presentación, ataque directo a sus contrincantes que por lo general llega cargados de insultos personales y profesionales. De hecho, en las últimas horas toda su ira la ha dedicado al candidato republicano Vivek Ramaswamy. Es la primera vez que el exmandatario se ceba con él. Hasta ahora ambos parecían mantener una relación bastante amistosa. Pero se acerca un momento decisivo, y las relaciones personales pasan a segundo lugar cuando se trata de ganar. Todo ha sido a raíz de unas camisetas que la campaña del empresario republicano ha empezado a repartir entre sus votantes en las que se puede leer: «Salven a Trump, voten por Vivek». La respuesta no se ha hecho esperar. «Muy astuto», ha dicho el exmandatario, «pero votar por Vivek es votar por el otro lado, no se dejen engañar, ¡VOTE A TRUMP!, no desperdicien su voto, Vivek no es MAGA».

Election 2024 Iowa DeSantis ASSOCIATED PRESS AP

Trump se pasea por los escenarios como por su casa, deja que su público lo observe y juega con las pausas para que se llenen de aplausos y vítores que lo engrandecen. Los asistentes a los mítines del expresidente saben lo que se encontrarán, mientras que en el caso de Haley y de DeSantis sus seguidores realmente asisten para conocer un poco más a los candidatos, y eso es lo que se consiguen.

El gobernador floridano suele llevar a su familia a casi todos los eventos de campaña para mostrar la América unida a la que él y su equipo aspiran. Su esposa, de hecho, es su mejor valor, y en varias ocasiones se sube con él al escenario a responder las preguntas de la audiencia.

Por su parte, Haley se acerca más al público, merodea por el escenario, tratando de tú a tú a los asistentes, respondiendo sus preguntas porque muchos es la primera vez que la ven. Y mientras que DeSantis hace uso de palabras más técnicas, formales y políticas como «enmienda al presupuesto», «bidenomía» o «tarifas sobre remesas» en un intento de transmitir confianza, sabiduría y fuerza, su única rival por el segundo puesto de favorito republicano prefiere un lenguaje más calmado, empático y con muchas anécdotas personales.

Trump, por su parte, aboga por una dialéctica más extrema, exagerada que no deje ninguna duda de sus pensamientos: «asesino de países» ,«millones y millones», «caza de brujas política», frases que suelen ir acompañadas de todo tipo de insultos hacia sus adversarios, como cuando llama a Ron DeSantis el «DeSanctimonious», o a Haley cuando empezó a ascender en las encuestas «birdbrain» (mente de pájaro). Unos ataques que sus rivales no emplean porque parecen haberse acostumbrado a los insultos de Trump o porque temen que enfrentarse a él a torso abierto pueda dejarlos en mal lugar para un puesto en la vicepresidencia, si finalmente el exmandatario conquista la candidatura republicana y hay que optar a un segundo lugar.

Nikki Haley campaigns ahead of Iowa caucus JIM LO SCALZO EFE

Su conexión con la audiencia también es muy diferente. Incluso cuando el discurso está escrito y en un teleprompter de grandes letras, Trump prefiere un lenguaje más mundano y le suele hablar a su audiencia de tú a tú, con un estilo informal. Como se ha dicho tantas veces, es un auténtico «showman».

Ron DeSantis se suele apoyar mucho en su esposa, Casey DeSantis, quien incluso ha realizado eventos de campaña en solitario, los seguidores del gobernador floridano la quieren y ella se hace querer.

Nikki Haley es más de pasear por el escenario conectando visual y verbalmente con cada asistente, mirando a los ojos y bajando de la tarima si así lo requiere el guion para estar más cerca del pueblo y sus preguntas. Tanto es así, que muchos de esos eventos se caracterizan por estar ella en medio de un escenario circular, con asistentes en todos los lados rodeándola. Algo en lo que los tres, como es lógico coinciden, es darse baños de masas y reforzar sus ideas a golpe de repetirlas constantemente.