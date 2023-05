¿Puede realmente Ron DeSantis vencer a Donald Trump?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado oficialmente su candidatura a la nominación republicana. El conservador llevaba tiempo posicionándose como posible rival de Donald Trump y finalmente se ha lanzado a la carrera. Sin embargo, la gran pregunta es si será capaz de arrebatarle la nominación presidencial al expresidente. Preguntamos a Justin Whitely Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northern Iowa, sobre el potencial de DeSantis. Holmes explica que "si nos fijamos en las encuestas recientes, todos los demás aspirantes potenciales están sondeando por debajo del 5%", por lo que DeSantis es la gran esperanza entre las fuerzas anti-Trump.

¿Puede Ron DeSantis arrebatarle la nominación republicana a Trump? ¿Puede realmente ganarle?

Él es el mejor posicionado de los aspirantes, pero creo que es una posibilidad remota ahora mismo, con la advertencia de que estamos a seis meses de las primeras primarias, y las cosas ciertamente podrían cambiar. Dos encuestas recientes tienen a Trump superando a DeSantis 58-16 y 54-21. Trump sigue teniendo una fuerte favorabilidad entre los republicanos (YouGov muestra que alrededor del 75% de los republicanos lo ven favorablemente). Creo que DeSantis tiene el reto de ofrecerle una historia convincente de por qué los republicanos deberían apoyarle. Creo que hay cuatro líneas de ataque que podría hacer.

1. Trump ya ha perdido una vez, está plagado de escándalos y tiene una personalidad polarizante. En el frente de la elegibilidad, hasta ahora las encuestas muestran que Trump se desempeña mejor que DeSantis contra Biden, pero parte de eso puede ser que DeSantis no es tan conocido todavía, lo que probablemente cambiará después del anuncio. En cuanto a los diversos escándalos de Trump, ninguno ha hecho mella en su apoyo. En todo caso, lo hacen más popular entre los republicanos porque piensan que está siendo perseguido. Además, incluso si Trump es condenado por más cosas de aquí a las elecciones, casi nada es legalmente inhabilitante para ser presidente.

2. Eficacia política- Trump realmente no fue muy bueno en hacer avanzar la política republicana. Sus dos grandes victorias fueron un recorte de impuestos y el nombramiento de jueces de la Corte Suprema que anularon Roe v Wade. Cualquier presidente republicano habría hecho esas cosas, y probablemente habría logrado más. DeSantis ha sido muy eficaz a la hora de promulgar políticas conservadoras en Florida. Dicho esto, la mayoría de los republicanos parecen ver a Trump como eficaz.

3. Pureza conservadora- Trump es mayoritariamente conservador, pero DeSantis lo es más.

4. Trump apoyó algunas restricciones COVID y vacunas, DeSantis se opuso firmemente.

No estoy seguro de que cualquiera de estas líneas de ataque será particularmente eficaz, pero son lugares que potencialmente podría construir apoyo. DeSantis también tiene el problema de no tener mucho carisma.

¿Es DeSantis la mejor esperanza para las fuerzas anti-Trump dentro del Partido Republicano?

Sí. Si nos fijamos en las encuestas recientes, todos los demás aspirantes potenciales están sondeando por debajo del 5%, y ninguno de ellos son candidatos particularmente convincentes.

Pero de cara a las elecciones de 2024 y a todo el país, ¿no es DeSantis demasiado similar en ideología a Trump? El expresidente ya perdió en 2020...

Son bastante parecidos, pero las elecciones estadounidenses no suelen ser tan ideológicas. Creo que es el mayor problema de las primarias. De nuevo, ¿cuál es el mensaje convincente de DeSantis si es mayoritariamente similar a Trump? En cuanto a las elecciones generales, Biden es potencialmente vulnerable a cualquiera de los dos. Su aprobación ha estado en los 40 bajos durante un par de años, largamente debido a la economía. Las elecciones presidenciales a menudo dependen de esto (es una gran parte de por qué Trump perdió en 2020). Veremos cómo están las cosas dentro de un año.

¿El apoyo de Elon Musk y su guerra anti-Disney beneficiará a DeSantis?

Quizás. En las primarias, podrían ayudar. Después de Musk, Twitter parece más conservador, por lo que el aparente apoyo de Musk podría ser útil. Y Trump solía ser muy eficaz en el uso de Twitter, aunque ya no está de vuelta y aunque ya no está prohibido. Para el votante general, no estoy seguro de que ayude mucho. Musk es bastante polarizador, y Twitter simplemente no es una plataforma tan importante como lo era hace cuatro años. La pelea con Disney es interesante. Podría ayudar con los votantes de las primarias, ya que parece que les encanta la guerra cultural. Sin embargo, puede perjudicar a las grandes empresas financiadoras. Suelen gustarles los republicanos porque mantienen sus impuestos bajos y, en general, les dejan tranquilos. Hay rumores de que algunos empresarios están preocupados con DeSantis porque Disney muestra que no es muy indulgente con las empresas cuando se cruzan con él. En general, no creo que le ayude. Disney ha recibido un golpe, pero es enteramente entre la gente que ya votaría republicano. La mayoría de los demás votantes son indiferentes o están del lado de Mickey.

¿Es DeSantis el mejor rival contra Joe Biden?

Es demasiado pronto para decirlo. Es el único aspirante republicano viable, pero ahora mismo no parece ir tan bien en las encuestas para las elecciones generales como Trump.