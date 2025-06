Un tribunal de EEUU devuelve a Trump el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Una corte federal de apelaciones dictaminó el jueves que el presidente Donald Trump puede seguir ejerciendo el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles para hacer frente a protestas contra su política migratoria, pese al rechazo de las autoridades estatales. Trump ordenó este mes el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional y cientos de Marines en la ciudad californiana ante las protestas, en ocasiones salpicadas de violencia, contra las redadas de inmigrantes indocumentados.

La semana pasada, un juez ordenó al presidente a devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador estatal, el demócrata Gavin Newsom, quien se oponía al despliegue. Pero el jueves, la corte de apelaciones decretó que Trump actuó dentro de sus facultades legales al ordenar el despliegue de 4.000 tropas de la Guardia Nacional por 60 días para "proteger a personal que desarrolla funciones federales y para proteger propiedades federales".

"GRAN VICTORIA", celebró el presidente en su red Truth Social tras el fallo. "Por todo Estados Unidos, si nuestras ciudades o nuestra gente necesitan protección, somos quienes debemos dársela, si la policía estatal y local no puede hacer el trabajo por cualquier motivo", agregó.

"No es un rey"

El estado de California argumentó que la orden de Trump era ilegal porque no se emitió a través del gobernador Newsom. Era la primera vez desde 1965 que un presidente ordenaba el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador. Pero los jueces de apelación entendieron que "no emitir la orden de federalización directamente 'a través' del gobernador de California no limita su autoridad legal para convocar a la Guardia Nacional".

Sin embargo, el tribunal apuntó que la decisión del presidente de movilizar a la Guardia Nacional de California no está "completamente aislada de la revisión judicial" como afirmaba el equipo de Trump. El gobernador Newsom celebró esta parte del fallo. Trump "no es un rey y no está por encima de la ley", dijo.

"Esta noche, el tribunal rechazó adecuadamente la reivindicación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tiene que explicarse ante un tribunal", publicó en X. "No permitiremos que este uso autoritario de soldados militares contra ciudadanos quede sin control", afirmó. Pese al revés, el estado puede reclamar una revisión del caso o solicitar la intervención de la Corte Suprema.

Tensiones migratorias

El fallo ocurre en un contexto de alta tensión en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los focos de la campaña de la administración Trump contra la inmigración. En las últimas semanas ha sido escenario de protestas en su mayoría pacíficas, pero con brotes de violencia como vandalismo, saqueos, incendios de taxis o enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

Las movilizaciones estallaron por la intensificación de las redadas de los agentes del control migratorio (ICE) contra empleados en fábricas de ropa, lavaderos de coches y otros lugares de trabajo. Los medios de comunicación locales informaron de nuevas redadas en la ciudad el jueves, dirigidas contra las tiendas Home Depot, una cadena de productos de mejora para el hogar, ferretería o bricolaje en cuyos aparcamientos suelen reunirse jornaleros indocumentados.