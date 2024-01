Trump amenaza con tomar represalias contra los principales donantes de la campaña de Nikki Haley

Donald Trump ha elevado el tono contra su principal adversaria republicana con el objetivo de expulsarla de la carrera por la nominación antes de las próximas primarias, previstas para el 24 de febrero en Carolina del Sur, estado natal de Nikki Haley en el que fue además gobernadora.

El expresidente amenazó en la noche del miércoles a los donantes de campaña de Haley con la expulsión del «campamento MAGA» si siguen financiando la carrera presidencial de la que fuera embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante su Administración, única rival en liza tras la abrupta retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

MAGA, abreviatura del primer lema electoral de Trump, «Make America Great Again», reúne a la base política del exmandatario desde su primera campaña presidencial y su primer mandato.

«Cuando me presenté a las elecciones y gané, me di cuenta de que los “donantes” del candidato perdedor venían inmediatamente a mí y querían “ayudar”. Esto es habitual en política, pero conmigo ya no», sentenció Trump en su perfil de Truth Social. El magnate se comprometió a rechazar las contribuciones de todos aquellos donantes que financien la campaña de Haley. «Cualquiera que haga una “Contribución” a Birdbrain [cerebro de pájaro, en alusión a Haley], a partir de este momento, será permanentemente excluido del campamento MAGA. No los queremos, y no los aceptaremos, porque ponemos a América primero, ¡y SIEMPRE LO HAREMOS!».

La exgobernadora de Carolina del Sur respondió desafiante con una publicación en la red social X en la que adjuntaba un enlace a su página de donaciones: «Bueno, en ese caso... dona aquí. Vamos». Presumió de haber recaudado 1 millón de dólares en las primeras 24 horas desde las primarias de Nuevo Hampshire, en las que volvió a quedar claramente por detrás de Trump, aunque con una diferencia menor de la que reflejaban las encuestas.

La precandidata republicana ha contado hasta la fecha con el apoyo de grandes donantes del Partido Republicano como los financieros Stanley Druckenmiller, Cliff Asness, KenLangone y Henry Kravis o la filántropa Simone Levinson. Pero destacan por encima del resto los hermanos Koch, promotores del Tea Party y una de las fuerzas más influyentes de ese espacio en los últimos años. El jefe JPMorgan Chase, Jamie Dimon, elogió también a Haley, a la que consideraba como la única alternativa viable a Trump.

Su mal comienzo en los caucus de Iowa no encontró en Nuevo Hampshire el impulso que esperaba, sin embargo, la exgobernadora de Carolina del Sur promete mantener en pie su candidatura para las próximas rondas de primarias.

El horizonte incomoda a un Trump que había centrado el grueso de sus ataques en DeSantis. Un DeSantis que, por cierto, acabó cerrando filas en torno a la candidatura de Trump. Ahora, el expresidente ha puesto en marcha una feroz ofensiva contra Haley, el único obstáculo en su camino hacia la reelección sin contar con el presidente Joe Biden.

Primero, Trump empezó a utilizar su nombre de pila, Nimarata, y a sugerir que no había nacido en Estados Unidos. Un argumento basado en sus orígenes indios, el mismo recurso falso y acompañado de tintes racistas que utilizó en su día contra el expresidente Barack Obama. La amenaza del miércoles es un paso más en esta estrategia de acoso y derribo. Y, por el momento, parece estar dando resultados.

Dos importantes donantes han anunciado en las últimas horas que dejan de financiar la campaña de Haley. Se trata del magnate metalúrgico Andy Sabin y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman. Ambos, sin embargo, dicen haber tomado la decisión en base a los resultados de las primarias de Nuevo Hampshire, que allanaron el camino para la nominación de Trump.

El asesor de Hoffman, Dmitri Mehlhorn, ha explicado a los medios de comunicación que «para recaudar más dinero para la gobernadora Haley, tendría que ver un camino para que ella ganara las primarias». Sabin, en cambio, considera que Haley tiene que abandonar: «Independientemente de lo que te digan, su dinero se va a acabar. ¿Por qué financiar a alguien que sabes que no tiene ninguna posibilidad?».

Las presiones para que abandone también le llegan desde las propias filas del Partido Republicano. «Debemos unirnos en torno a nuestro eventual candidato, que será Donald Trump, y debemos asegurarnos de vencer a Joe Biden», declaró el miércoles en la FOX la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel.

La exgobernadora de Carolina del Sur no tira la toalla. Su campaña ha anunciado que celebrará un acto el sábado y otro el domingo, en Mauldin y en Conway, respectivamente, dos ciudades de su estado natal.