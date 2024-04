Trump atribuye a Netanyahu la responsabilidad de no impedir el atentado de Hamás del 7 de octubre

Donald Trump ha sugerido que Benjamin Netanyahu es responsable de no haber impedido el atentado de Hamás del pasado 7 de octubre, en el que murieron más de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Según el expresidente de Estados Unidos, «miles y miles de personas» tenían conocimiento de un atentado terrorista que, en sus palabras, «nunca debería haber ocurrido» antes de que lo ejecutara el brazo armado del grupo islamista palestino, que secuestró a otras 240 personas.

En los días posteriores a la masacre, los servicios de inteligencia egipcios dijeron haber notificado al Gobierno israelí, en concreto a la oficina del primer ministro, que Hamás planeaba una gran ofensiva. «Todo estaba preparado para impedirlo. Y mucha gente lo sabía, ya sabes, miles y miles de personas lo sabían, pero Israel no lo sabía, y creo que se le está culpando de ello muy duramente», declaró Trump en una entrevista reciente con la revista Time en la que contó con todo lujo de detalles cómo se ha ido deteriorando su relación con quien fuera uno de sus principales aliados internacionales.

Durante su presidencia de 2017 a 2021, Trump comprometió a Estados Unidos con muchas de las políticas que Netanyahu había pedido a Washington. Sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, trasladó la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén e impulsó los Acuerdos de Abraham. En la entrevista, sin embargo, el candidato republicano a la Casa Blanca ni siquiera descartó la posibilidad de retirar la ayuda militar a Israel.

El asesinato de Qasem Soleimani, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, en enero de 2020 en el aeropuerto de Bagdad abrió la brecha entre ambos líderes. «Tuve una mala experiencia con Bibi», explicó Trump, que reveló a Time que la «operación» iba a ser un ataque conjunto con los israelíes hasta que Netanyahu se echó atrás. «Y eso no me gustó. Fue algo que nunca olvidé. Y me enseñó algo», subrayó el exmandatario.

A pesar de sus tiranteces con el primer ministro israelí, Trump sugirió en declaraciones a Time que, en caso de regresar a la Casa Blanca, acudiría en ayuda de Israel si volviera a ser atacado por Irán. «Si atacan a Israel, sí, estaríamos allí», subrayó el expresidente, que se mostró escéptico sobre la posibilidad de un futuro Estado palestino. «Hubo un momento en que pensé que dos estados podrían funcionar. Ahora creo que dos estados va a ser muy, muy difícil», expresó.