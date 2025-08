Trump estalla contra el expresidente ruso tras sus amenazas guerra: "Está entrando en terreno peligroso"

Ya ha comenzado la cuenta atrás impuesta por Donald Trump para que Rusia acepte un alto el fuego con Ucrania. A principios de mes el presidente estadounidense anunció que planeaba imponer un plazo de 50 días para que Putin accediera a un cese de las hostilidades, o de lo contario, Rusia y algunos de sus principales socios comerciales se tendrían que enfrentar a lo que calificó como sanciones económicas "muy severas".

Un ultimátum que Moscú no parece tener intención de acatar, como ha demostrado al seguir intensificando sus ataques contra territorio ucraniano, y que a su vez ha llevado a Trump a anunciar una reducción del plazo a "10 o 12" días, para que ambas potencias lleguen a un acuerdo que permita poner fin a una guerra en la que ya se cumplen más de tres años desde su inicio.

Medvedev: "Cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra"

En este contexto, Donald Trump y el expresidente ruso Dmitry Medvedev se han enzarzado en una discusión a través las redes sociales. El intercambio de amenazas comenzó a raíz de una publicación del actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, quien trató de ridiculizar el ultimátum de republicano asegurando: "Trump le está dando un ultimátum a Rusia: 50 días o 10... Debería recordar dos cosas: 1. Rusia no es Israel ni siquiera Irán. 2. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra (...) No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país". Medvedev concluyó advirtiendo al presidente estadounidense que no siguiera "el camino de SleepyJoe", apodo que el propio puso a su predecesor, Joe Biden, para criticar su falta de energía y políticas.

La respuesta no se hizo esperar. Como viene siendo habitual, el magnate recurrió a Truth Social, donde recordó que Rusia y Estados Unidos "prácticamente no hacen negocios juntos": "Sigamos así y digámosle a Medvédev, el expresidente ruso fracasado que se cree presidente, que tenga cuidado con sus palabras. ¡Está entrando en terreno muy peligroso", agregó Trump.

Lejos de dar por concluido el intercambio de amenazas, el político ruso ha vuelto a arremeter este jueves contra el inquilino de la Casa Blanca con una nueva advertencia, en esta ocasión, sobre la capacidad nuclear rusa. Según Medvédev, si sus palabras han provocado "una reacción tan nerviosa" en el presidente de EE UU, "entonces Rusia está haciendo todo bien". En este sentido, en la publicación de Telegram también sostuvo que Trump debería recordar "cuán peligrosa puede ser la legendaria 'Mano Muerta'".

¿Qué es la mano negra?

La Mano Muerta o sistema Perímetro, se trata de un mecanismo militar soviético, creado durante la Guerra Fría, del que aún dispondría Rusia, y cuya función es garantizar un contraataque nuclear automático en caso de que el país sufriera un ataque devastador, dejando a la cúpula militar rusa neutralizada. Así el sistema, que funciona mediante sensores, podría autorizar el lanzamiento de misiles nucleares sin necesidad de intervención humana directa, aunque esto es motivo de debate.