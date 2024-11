Ni Trump ni Harris convencen a los ucranianos

Los ucranianos están decididos a seguir defendiéndose de Rusia, cuyo líder, Vladimir Putin, sigue empeñado en aplastar al país atacado. Sin embargo, dado que Ucrania depende en gran medida del apoyo militar externo, muchas miradas están puestas en los Estados Unidos, el mayor donante de equipo militar desde el inicio de la invasión rusa hace más de dos años y medio.

Cualquier predicción sobre cómo se desarrollará la guerra el próximo año depende de quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca, dijo el analista militar Oleksandr Kovalenko a La RAZÓN. Ninguno de los candidatos entusiasma demasiado a la mayoría de los ucranianos. La política demócrata, Kamala Harris, ha permanecido a la sombra de su jefe Joe Biden durante la mayor parte de la invasión. No se la considera una ferviente defensora de Ucrania y su lucha. La situación ha cambiado un poco después de que se convirtiera en candidata y se reuniera con Volodimir Zelenski durante su visita a Estados Unidos el mes pasado.

Harris subrayó su apoyo a la visión de Zelenski sobre el fin de la guerra y prometió apoyar a Ucrania hasta su victoria. Sin embargo, esto no ha aliviado las preocupaciones en Ucrania de que continuaría con la política cautelosa de su predecesor.

Centrada en evitar una “escalada”, se la considera en Ucrania como una estrategia para evitar que el país invadido “pierda” completamente. Sin embargo, no pretende ayudar a Ucrania a asestarle duros golpes a Rusia y hacer que Putin comprenda que no vale la pena continuar con la invasión. Estados Unidos sigue negándose a permitir que Ucrania ataque territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance y sigue siendo vago sobre la membresía de Ucrania en la OTAN - los elementos clave del Plan de Victoria de Zelenski.

En cierto modo, Ucrania puede haberse convertido en rehén de la campaña electoral estadounidense. La administración de Joe Biden se muestra cautelosa a la hora de aumentar su apoyo al país invadido por temor a darle a Donald Trump más motivos para criticar a Biden y Harris por no haber logrado detener la guerra. Una vez que terminen las elecciones, Estados Unidos podría finalmente ceder a las peticiones de Ucrania y permitirle usar misiles occidentales, dijo a LA RAZON Oleksandr Merezhko, jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento.

Sin embargo, algunas propuestas de Ucrania pueden parecer simplemente fuera de los límites para la actual administración, que espera que Ucrania -que pierde cientos de vidas cada semana- se fortalezca gradualmente con el apoyo de los cautelosos aliados. Hasta ahora hay pocos indicios de que Harris pueda cambiar este rumbo radicalmente.

Sin embargo, lo que sucederá si Donald Trump llega al poder es mucho más preocupante. Trump, que llamó a Vladimir Putin "un amigo" en múltiples ocasiones, ha sido errático en sus actitudes hacia Ucrania. Después de reunirse con Zelenski en septiembre, aseguró que Estados Unidos lograría rápidamente "una paz justa". Pero también critica a Zelenski y no ha respaldado su visión sobre el fin de la guerra, basada en restaurar la integridad territorial de Ucrania y castigar a Rusia por la agresión.

Kyiv reconoce los riesgos, pero espera preservar un apoyo bipartidista en Estados Unidos. "Trump habla mucho, pero no le he oído decir que vaya a cortar el apoyo a Ucrania", declaró el presidente ucraniano el lunes durante su visita a Islandia. "Creo que no apoyar a Ucrania será una gran victoria para Putin y una pérdida para Occidente, la democracia y la libertad", añadió, sugiriendo que Trump no querría perder contra Putin.

Ucrania no debe hacerse ilusiones sobre el político que avivó el sentimiento antiucraniano durante la campaña electoral y cuyo desdén por la democracia es bien conocido, argumenta Volodimir Dubovik, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Odesa. "Trump cree que Rusia está destinada a ganar la guerra, por lo que puede preguntarse por qué debería apoyar a Ucrania", escribe para "Evropeyska Pravda".

Según Dubovik, en lugar de exigir algo a Rusia, es muy probable que Trump simplemente deje de apoyar a Ucrania y así la obligue a cumplir con las demandas rusas. En Ucrania están frescos los recuerdos de que Estados Unidos ya no entregó armas al país invadido durante medio año debido a disputas internas. La ventaja rusa resultante en municiones y equipo fue un factor clave detrás de su éxito en Avdiivka en febrero y los posteriores avances hacia Pokrovsk.

Independientemente del resultado de las elecciones, Ucrania tendrá que depender cada vez más de sus propias fuerzas y esperar que sus socios europeos ocupen el vacío dejado por los EE.UU.