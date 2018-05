Ucrania acusa al FSB ruso de estar detrás de la muerte del periodista Babchenko

El primer ministro de Ucrania, Vladimir Groisman, ha señalado a Moscú como responsable del asesinato del presentador de televisión Arkady Babchenko, tiroteado por la espalda cuando regresaba a su domicilio en Kiev el martes. Su esposa se lo encontró en la entrada de su cada en un charco de sangre y avisó a la policía. Babchenko, nacido en Rusia y duro crítico del régimen de Putin, murió en la ambulancia que le llevaba al hospital.

El líder ucraniano no se anduvo con rodeos en su condena del asesinato en su perfil de Facebook: «Estoy seguro de que la máquina del totalitarismo ruso no le perdonó su honestidad y principios». Pavel Kimklin, ministro de Exteriores de Ucrania apenas fue algo más cauto que el jefe de su Ejecutivo: «Es muy pronto para decir quien está detrás de esto, pero situaciones análogas nos recuerdan que Rusia emplea distintas tácticas para desestabilizar Ucrania. En particular, perpetra atentados terroristas, actividades de sabotaje y asesinatos políticos».

El primero en reaccionar desde Rusia fue Alexander Bortnikov, responsable del servicio de seguridad ruso, el FSB, que dijo que las acusaciones lanzadas por Kiev no tienen sentido y son, de hecho, una provocación.

Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha calificado de «tragedia» el asesinato del periodista y ha acusado al gobierno ucraniano de imprudencia por lanzar acusaciones a Moscú. Lavrov instó a las autoridades del país a poner en marcha una investigación que aclare las circunstancias del asesinato de Babchenko.