Mientras los misiles rusos siguen cayendo sobre sus ciudades y el ejército invasor intenta avanzar en el campo de batalla, muchos ucranianos sienten que su país ahora enfrenta otra ofensiva, esta vez diplomática, liderada por la nación que alguna vez fue su mayor aliada.

El liderazgo ucraniano está bajo una enorme presión por parte de Estados Unidos, después de que Washington anunciara que ha encontrado un terreno común con Moscú. “Creo que tenemos un acuerdo con Rusia”, declaró Donald Trump, revelando que espera que el presidente Zelenski acepte rápidamente un acuerdo de paz que favorecería ampliamente a Rusia, permitiéndole retener al menos el 20% del territorio ucraniano y sin rendir cuentas por sus crímenes de guerra.

Trump acusó a Volodimir Zelenski de obstaculizar el acuerdo de paz y sugirió que Estados Unidos estaría dispuesto a reconocer formalmente la anexión de Crimea por parte de Rusia como parte de cualquier acuerdo.

“Nadie está pidiéndole a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso”, escribió Trump, antes de acusar a Ucrania de no haber defendido Crimea y afirmar que “se perdió hace años”. “Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando se la entregaron a Rusia sin disparar un solo tiro?”,escribio.

Expertos ucranianos e internacionales señalaron rápidamente que Rusia abrumó a las limitadas fuerzas ucranianas en la península en un momento en que el país estaba sumido en una crisis política y militar tras la huida del entonces presidente Viktor Yanukovych a Rusia. Para muchos ucranianos, la operación repentina y bien coordinada se sintió como una puñalada por la espalda de un país que, en ese momento, muchos se negaban a ver como enemigo.

De manera crucial, el liderazgo interino de Ucrania buscó ayuda de los líderes europeos y estadounidenses, pero recibió una respuesta clara de Barack Obama y otros: sus países no apoyarían a Ucrania de ninguna manera si intentaba repeler el ataque.

La falta de claridad moral mostrada por Trump, y su equiparación de la responsabilidad de Rusia y Ucrania por la guerra, ha generado indignación en Ucrania. A pesar de esto, el liderazgo ucraniano se esfuerza por mantener sus posiciones claves mientras actúa con cautela, subrayando su disposición a buscar la paz y encontrar un terreno común con Washington.

Andriy Yermak, jefe de la Oficina Presidencial, señaló el jueves que la delegación ucraniana comunicó al enviado de Trump, el general Keith Kellogg, que “un alto el fuego inmediato, completo e incondicional debe ser el primer paso hacia el inicio de negociaciones para lograr una paz justa y duradera”.

El presidente Zelenski también confirmó que, si Rusia afirma estar lista para un alto el fuego, primero debe detener sus ataques masivos contra Ucrania. “Fuimos atacados, nuestro territorio fue ocupado, decenas de miles de personas fueron asesinadas y muchos niños y adultos fueron enterrados vivos”, relató tras la reunión con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, añadiendo que la disposición de Ucrania a negociar con “terroristas” es en sí misma una gran concesión.

El líder ucraniano enfatizó que la liberación de aproximadamente 18 200 niños ucranianos secuestrados, junto con todos los demás cautivos, sería un segundo paso crucial hacia la paz.

También expresó su esperanza de que Estados Unidos pueda ejercer mayor presión sobre Rusia para lograr un alto el fuego completo, describiendo la reciente reunión en Londres como “constructiva”. Ucrania ha revisado la propuesta de Estados Unidos y ha presentado sus propias sugerencias, que ahora están siendo consideradas por Trump, señaló.

Los analistas creen que Trump busque lograr un acuerdo de paz dentro de sus primeros 100 días en el cargo. Algunos sugieren que también podría estar motivado por la perspectiva de una cooperación económica lucrativa con Rusia, con su enviado en Moscú, Steve Witkoff, prometiendo importantes beneficios para Washington.

Sin embargo, Ucrania se niega a ceder ante una presión tan evidente y continuará defendiendo sus intereses fundamentales y la necesidad de protegerse contra la agresión rusa continua.

Aunque el vicepresidente de Trump, JD Vance, afirmó que Estados Unidos podría abandonar a Ucrania a menos que acepte los términos de Washington, Estados Unidos ha perdido gran parte de su influencia sobre Kyiv, según el analista militar ucraniano Mykola Bielieskov, ya que Trump ahora proporciona casi ningún apoyo militar a Ucrania.

Aun así, ambas partes continúan trabajando activamente en un acuerdo de cooperación económica que otorgaría a Estados Unidos acceso a los ingresos provenientes de la extracción de minerales raros en el territorio de Ucrania.

“Los equipos de negociación informarán sobre los avances antes del 26 de abril de este año”, anunció el primer ministro ucraniano Denis Shmihal tras su visita a Washington, donde se reunió con el ministro de Finanzas Scott Bessent.

Ucrania podría sobrevivir sin la ayuda de Estados Unidos, pero hace todo lo posible para evitar que Estados Unidos actúe activamente en su contra, explicó Iaroslav Chornogor, del think tank ucraniano Prisma, a La Razón.