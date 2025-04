Ucrania resiste la presión ante la reunión a 5 de hoy en Londres

La propuesta de alto el fuego de Ucrania, que incluye la prohibición de ataques mutuos contra objetivos civiles, sigue vigente, subrayó el presidente Volodímir Zelenski tras una serie de ataques rusos que mataron al menos a cuatro personas y dejaron heridas a unas 41 en las ciudades de Zaporiyia, Odesa y Jarkov.

Alcanzar un acuerdo de paz será un tema central en la reunión de hoy miércoles en Londres entre representantes de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sybiha; el ministro de Defensa, Rustem Umerov; el jefe de la Oficina del Presidente, Andri Yermak, y su adjunto, Pavlo Palisa, viajarán a la capital británica para presentar la perspectiva de Ucrania sobre posibles concesiones propuestas por la Casa Blanca. Está previsto que se reúnan con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Keith Kellogg, quienes recientemente expresaron su impaciencia por cumplir la promesa del nuevo presidente estadounidense de poner fin a la guerra.

El domingo, Donald Trump expresó su esperanza de que Ucrania y Rusia lleguen a «un acuerdo» esta semana y comiencen a «hacer negocios» con Estados Unidos. Según funcionarios estadounidenses citados por medios, Washington podría ofrecer el reconocimiento de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, como territorio ruso legítimo y el congelamiento de las hostilidades en la línea del frente actual.

«No hay nada que discutir aquí; esto violaría nuestra Constitución. Es nuestro territorio, el territorio del pueblo ucraniano. Esto no ocurrirá», afirmó Zelenski en respuesta el martes. Ucrania nunca reconocerá la ocupación de su territorio como legítima, han reiterado los oficiales ucranianos, calificándola como una de las «líneas rojas», junto con la ausencia de medidas que debiliten su ejército.

Hay pocos indicios de que los esfuerzos de paz de Trump conduzcan a un acuerdo pronto, ya que Rusia sigue decidida a avanzar en Ucrania y no se detendrá hasta lograr sus objetivos o ser forzada a abandonarlos, explicó a este diario Iaroslav Chornogor, analista de política internacional en el centro ‘Prisma Ucraniano’. «Hasta ahora, solo hemos visto a EE UU presionar a Kiev y no a Moscú», afirmó.

La administración de Trump no tiene idea de qué hacer, concluyó también Timofi Milovanov, exministro de Economía, en sus redes sociales. Rusia quiere que Ucrania deje de existir, mientras Ucrania se opone firmemente, lo que no deja espacio para un compromiso, escribió el filósofo ucraniano Valeri Pekar. «La paz solo se logrará cuando Vladímir Putin detenga la agresión», argumentó, señalando que EE UU no muestra interés en frenar al presidente ruso.

En cambio, tanto Rusia como EE UU están presionando a los ucranianos, esperando que cedan. Washington lo hace amenazando con cortar el intercambio de datos de inteligencia y detener completamente su apoyo militar. Rusia lo hace manteniendo la presión en el campo de batalla e intensificando sus ataques destructivos contra ciudades ucranianas para minar la voluntad de resistencia.

Una enorme bomba aérea, usada por centenares cada semana por Rusia, dañó un bloque residencial en Zaporiyia, matando a una persona y dejando 38 heridos, el martes. Cuatro de ellos -hombres de 37 y 67 años y mujeres de 57 y 67- están en estado grave, informaron las autoridades locales. Cuatro niños -de 16, 14, 4 y 3 años- están hospitalizados con heridas moderadas.

Un enjambre de 13 drones de largo alcance también atacó Jarkov, la segunda ciudad del país, hiriendo a tres personas. El ataque siguió a uno en Odesa, ciudad costera del sur, donde unos 25 drones atacaron durante la noche. «Los rusos son zombis que están destruyendo mi país, arruinando la vida de las personas», compartió Natalia, una residente, tras el impacto de un dron cerca de su hogar en un distrito densamente poblado.