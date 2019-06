Ya el día anterior, la canciller alemana, Angela Merkel, trató de sacar hierro a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud por el visible temblor de manos y piernas que sufrió mientras recibía a Zelensk. “Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”, dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una comparecencia conjunta con Zelenski, posterior al encuentro mantenido en Cancillería. Muchos medios teorizaron con las altas temperaturas para una ciudad como Berlín, que ayer llegó a los 30º grados. Además, ambos mandatarios se encontraban a pleno sol y sin ninguna sombra.

Las imágenes de hoy han tranquilizado a todos los que especularon ayer con su estado de salud.