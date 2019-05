Un Japón más abierto y cosmopolita

¿Por qué el emperador Akihito decidió abdicar? ¿Es realmente debido a su edad avanzada o hay otras razones?

Creo que su edad es la principal razón por la que el emperador decidió abdicar. Él toma sus responsabilidades muy seriamente, y mi impresión es que sentía que si no podía cumplir con todos sus deberes, prefería no continuar como emperador. Sus deberes son en parte públicos (viajar a diversos eventos, participar en ceremonias estatales y cosas por el estilo), pero son en parte privados, en los que participa en varios rituales en los santuarios sintoístas en los terrenos del palacio. El lado ritual de sus deberes no es bien conocido entre el público en general (no sabía cuánto tenía que hacer hasta hace poco). Un factor que sugirió un colega (no puedo recordar quién lo dijo, pero parece plausible) es que le preocupaban las consecuencias si muriera poco antes o durante los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Es decir, le preocupaba que pudiera complicar innecesariamente los Juegos Olímpicos y por eso quiso abdicar para evitar la posibilidad de que muriera en un momento inoportuno.

¿Qué significará que Akihito se haya convertido en el primer emperador en abdicar en 200 años? ¿Puede ser un cambio significativo en la duración de los emperadores?

Si la ley de sucesión imperial fuera más flexible, no creo que su renuncia no sería un problema. Sin embargo, hay tan pocas personas elegibles para tener éxito que cualquier renuncia o negativa futura a tener éxito podría causar una verdadera crisis en la institución imperial. Una vez que Naruhito se ha convertido en emperador, sus únicos posibles sucesores serán su hermano menor y el hijo de éste. Es por eso que la ley especial que le permitió al emperador actual abdicar explícitamente dijo que no estaba destinada a crear un precedente para el futuro.

¿Qué diferencias cree que habrá entre la “era Heisi” del emperador Akihito y la “era Reiwa” del nuevo emperador Naruhito?

Es difícil predecir lo que sucederá durante la “era Reiwa”, pero creo que el nuevo emperador intentará que la institución imperial sea un poco más cosmopolita y abierta. Creo que, al igual que su padre, tomará en serio sus deberes y será un emperador diligente y trabajador. Es difícil imaginar un cambio radical, pero es cierto que la personalidad individual del emperador sí importa. Así que espero que la experiencia internacional del nuevo emperador y la experiencia aún mayor de la nueva emperatriz ayuden a cultivar la imagen de un Japón abierto y cosmopolita.