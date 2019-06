Una pareja se reencuentra 75 años después, en el aniversario del desembarco de Normandía

Tras la guerra él volvió a casa, a Estados Unidos, y sus caminos se separaron definitivamente. Los dos formaron una familia y tampoco se puede decir que no vivieran una vida plena. Pero ambos quedaron con aquella espinita clavada. El veterano intenta justificar las décadas de silencio: “Ya sabes, cuando te casas... No es fácil escribir”.

La guerra truncó su historia y el veterano cuenta cómo tuvo que abandonar apresuradamente la aldea donde conoció a Jeannine para movilizarse al frente oriental: “ Le dije que tal vez volvería y la llevaría conmigo, pero no fue así ”, se lamentaba el ex militar. Como una triste escena hollywoodiense , el camión que llevaba a Robbins a su nuevo destino se alejó mientras Jeannine lloraba desconsoladamente.

Él pasó sus días sin noticia alguna se su amada francesa. Con el tiempo asumió que podría haber muerto. Pero nada más lejos de la realidad. En la residencia de Jeannine, en Montigny-lès-Metz, en Mosela, al fin se dio el esperado encuentro gracias a la televisión francesa. Seguía viva y a sus 92 años aún recordaba a Robbins como si todo hubiera ocurrido ayer. “Yo también lo amo. Siempre pensé que volvería”, admite ella.

Ambos, antiguos amantes, se miran hoy como si el tiempo no hubiera pasado. El desconocimiento de la lengua del otro no fue ni es un problema para ninguno. Jeannine comenta con una gran sonrisa en la boca: “siempre te he amado, siempre”, y Robbins responde: “dice que me ama, eso lo entendí”.

Después de un momento tan emotivo y ansiado por ambos, de nuevo la despedida vuelve a interferir. Las lágrimas y los besos de recuerdo adolescente no cesan y el veterano concluye: ”Jeannine, te quiero mi amor”.