Victoria socialdemócrata en Dinamarca

Por segunda vez en quince días los daneses acudieron ayer a las urnas. En esta ocasión para elegir a los 179 diputados de su Parlamento (Folketing). Los primeros sondeos a pie de urna de la cadena TV2 confirman la anunciada victoria de los socialdemócratas con 45 diputados, aunque perdería dos. Tras cuatro años en la oposición, su líder, Mette Frederiksen, se convertirá en la primera ministra más joven de Dinamarca, gracias una receta que combina mano dura contra la inmigración y más gasto en el Estado del Bienestar. En conjunto, el bloque de izquierdas o rojo sumaría 90 escaños (la mayoría absoluta) frente a los 75 del bloque de derechas o azul.

Los sondeos también confirman la debacle de la extrema derecha. El Partido Popular Danés (DF) pierde más de la mitad de sus escaños y cae hasta los 18 escaños tras ser el segundo más votado en las elecciones de 2015. Ahora, el giro de los socialdemócratas les ha arrebatado una parte considerable de su electorado. «Mette Frederiksen ha extrangulado al Partido Popular Danés con su dura línea con los extranjeros», explica Anja Westphal, analista de la televisión pública DR.

Para Nicolai Wammen, portavoz de los socialdemócratas, «mantenemos nuestra política firme y realista en lo que respecta a la inmigración. Creemos que Dinamarca y otros países tienen la responsabilidad de ayudar a las personas necesitadas, pero hay un límite en los números que podemos admitir».

Por una parte, los ultras han visto como los grandes partidos han asumido gran parte de su discurso antiinmigración y, por otra, sufren la competencia electoral de dos pequeñas fuerzas más radicales que, según estos sondeos no habrían superar el 2% necesario para entrar en el Parlamento. Nueva Derecha pide no aceptar más refugiados, mientras que Rumbo Firme es partidario de prohibir el islam y expulsar a los inmigrantes no occidentales de Dinamarca.

Cuando acudió por la mañana a votar a Værløse (norte de Copenhague), Frederiksen rechazó la oferta del líder liberal y actual primer ministro, Lars Lokke Rasmussen, de conformar una Gran Coalición entre los históricos rivales. «Me parece poco serio presentar tres o cuatro opciones distintas de Gobierno durante una campaña», zanjó la líder socialdemócrata.

Rasmussen, que recuperó la segunda posición con 37 escaños (tres más que en 2015), proponía ayer en una entrevista en TV2 romper los tradicionales bloques políticos para frenar la influencia de los partidos más extremistas. «Si hay una mayoría azul, estoy convencido de que incluiría partidos que no aceptaré», explicó Rasmussen, en una alusión velada a Rumbo Firme y Nueva Derecha. «La alternativa es que no habrá mayoría azul. Y luego tenemos una situación en la que un candidato a primer ministro socialdemócrata debe acomodar a la extrema izquierda. Ninguna de las opciones está en los intereses de Dinamarca», resumió el primer ministro.

El hecho de que las elecciones se celebraran en una jornada festiva, el Día de Constitución, ha contribuido a la alta participación, que, según la agencia Ritzau, alcanzaba el 37% a mediodía, diez puntos más que en 2015.