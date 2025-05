Zelenski avisa de que Rusia ha enviado 50.000 soldados a la frontera ucraniana de Sumi

Rusia está concentrando más de 50.000 soldados cerca de la región ucraniana de Sumi (noreste), con miras a una posible ofensiva contra este territorio fronterizo donde quiere crear "una zona de amortiguamiento", dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Actualmente, están acumulando tropas en la dirección de Sumi. Más de 50.000", afirmó Zelenski en declaraciones difundidas este miércoles.

Ante el temor a una nueva ofensiva, Zelenski ha propuesto este miércoles una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, para que avancen las negociaciones de paz, e instó a Washington a imponer nuevas sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

"Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato", declaró Zelenski en comentarios publicados este miércoles. El mandatario ucraniano también dijo que esperaba "sanciones de Estados Unidos", sobre todo contra "el sector energético y el sistema bancario" ruso, en respuesta al rechazo de Moscú de aceptar una tregua.

Mientras tanto, Rusia ha lanzado desde la tarde del martes contra territorio ucraniano 5 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, un misil guiado Kh-59/69 y 88 drones, entre aparatos no tripulados de ataque Shahed e imitaciones de éstos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del miércoles. Las defensas aéreas ucranianas pudieron neutralizar 71 de los drones de ataque sobre varias regiones del este, el norte y el sur de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana registró impactos en 8 lugares distintos, según el parte, que no especifica las infraestructuras alcanzadas por los drones, los misiles o los fragmentos de éstos.

Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques contra sus respectivas retaguardias. Ucrania pide a sus socios occidentales que refuercen sus capacidades de defensa aérea ante el incremento de este tipo de ataques por parte de Rusia.