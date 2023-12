Zelenski intervendrá en el Senado de EE UU antes de una votación crucial sobre la ayuda a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comparecerá este martes por videoconferencia durante una sesión informativa sobre el conflicto. Lo hará un día antes de que el Senado celebre la primera votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia que incluye más de 60.000 millones de dólares para Kyiv.

La intervención del líder ucraniano tendrá lugar después de que la Casa Blanca advirtiera el lunes de que la ayuda se agotará a finales de año, y de que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría ganar la guerra si el Congreso no resuelve una feroz disputa sobre política interna que ha bloqueado la financiación.

«Nunca podremos poner precio a la defensa de la democracia en su hora de necesidad, porque si Ucrania cae, Putin seguirá adelante», dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, al anunciar la intervención de Zelenski en el Senado a última hora del lunes. «Los autócratas de todo el mundo se envalentonarán. La democracia, este gran y noble experimento, entrará en una era de declive».

Para subrayar lo que está en juego para Washington, Kyiv y más allá, el jefe de gabinete y el ministro de Defensa de Zelenski tenían previsto visitar la capital estadounidense en persona, junto con el presidente del Parlamento ucraniano, como parte de un esfuerzo coordinado de presión.

Varios altos cargos de la Administración Biden, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin y la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines, tenían previsto participar en la reunión informativa a puerta cerrada.

El Congreso está más dividido sobre el apoyo a Ucrania que en cualquier otro momento del conflicto de casi dos años. Los republicanos del Senado condicionan su apoyo a la financiación a que los demócratas del presidente Joe Biden acepten medidas para abordar la crisis migratoria en la frontera sur, reformas que ya han rechazado por «extremas».

En el último revés, los demócratas abandonaron el viernes las negociaciones sobre los cambios en el sistema de asilo y la seguridad fronteriza tras concluir que los republicanos se negaban a llegar a un compromiso.

Schumer ha preparado una votación para el miércoles sobre la eliminación del primer obstáculo de procedimiento para abordar la solicitud de ayuda de 106.000 millones de dólares de Biden para Ucrania, Israel y Taiwán. Pero necesita 60 votos para superar la barrera de los 100 miembros del Senado, y es probable que la minoría republicana, compuesta por 49 miembros, hunda el paquete al dejar fuera sus reformas migratorias.

El republicano de Texas John Cornyn dijo en un discurso en el pleno del Senado que la propuesta tenía «cero posibilidades de convertirse en ley».

«Si el senador Schumer, como líder de la mayoría, presenta un proyecto de ley que no aborda la crisis en la frontera con reformas políticas reales y sustantivas, no seguiremos adelante con ese proyecto», prometió. «Nuestra seguridad no puede quedar en segundo plano frente a la de otros países del mundo, nuestros aliados, incluso aquellos como Ucrania e Israel».

A los funcionarios estadounidenses les preocupa que un fracaso dé alas a los gobiernos europeos para recortar la ayuda a Ucrania y envíe un mensaje a Putin de que están apareciendo fisuras en la coalición que se opone a la invasión. Sin embargo, incluso si las dos partes pueden llegar a un acuerdo en el Senado, será difícil de vender para los republicanos en la Cámara, que han expresado lo que su líder Mike Johnson llamó «preocupaciones legítimas por la falta de una estrategia clara en Ucrania».

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el lunes que no hay un plan alternativo si se agota la financiación. «El Congreso tiene que decidir si continúa apoyando la lucha por la libertad en Ucrania... o si el Congreso ignorará las lecciones que hemos aprendido de la historia y dejará que Putin prevalezca», dijo a los periodistas en la Casa Blanca. «Es así de sencillo. Es una elección así de cruda».