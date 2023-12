Ucrania acusa a Rusia de matar a prisioneros de guerra desarmados

La Fiscalía General de Ucrania ha abierto una investigación «por violación de las leyes y costumbres de la guerra, combinada con asesinato intencionado» tras la aparición de un vídeo en el que presuntamente aparecen soldados rusos matando a dos combatientes ucranianos que se habían rendido. Las imágenes fueron publicadas el sábado por el canal de Telegram ucraniano DeepStateUA. Muestran a «un grupo de personas con uniformes rusos» disparando a bocajarro a los ucranianos desarmados, según los fiscales.

En el vídeo se aprecia a un soldado ucraniano saliendo de una trinchera para rendirse. Se lleva las manos a la cabeza mientras un aparente grupo de soldados rusos le apunta con sus armas. A continuación, se ve al combatiente ucraniano tendido en el suelo boca abajo, y un segundo soldado ucraniano sale de la trinchera. Ninguno de ellos parece ir armado. Pocos segundos después, los soldados abren fuego contra los ucranianos.

El militar ucraniano Oleksandr Kolym declaró ese mismo día que los ucranianos tiroteados pertenecían a su unidad. Este domingo, el jefe de la administración militar de Avdivka, Vitali Barabash, declaró al canal ucraniano Freedom TV que los autores de los disparos habían sido «liquidados» posteriormente en un ataque ucraniano. Pero ninguno ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones.

El vídeo no ha sido verificado de forma independiente, y Rusia no ha respondido a las acusaciones. Los datos preliminares sugieren que el tiroteo se produjo cerca de la localidad de Stepove, en la región ucraniana de Donetsk, de acuerdo con la Fiscalía, que no dio detalles sobre la fecha de publicación del vídeo ni sobre su autoría.

La zona ha sido escenario de intensos combates en las últimas semanas, en las que las tropas rusas han intentado apoderarse de la cercana ciudad de Avdivka, un bastión ucraniano situado a las afueras de Donetsk, la capital regional en manos rusas.

Los fiscales afirman que el asesinato de prisioneros de guerra es una «grave violación» de las leyes y costumbres del conflicto. Desde el inicio de la invasión rusa, tanto Kyiv como Moscú se han acusado mutuamente de violar los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes humanitarias internacionales que regulan la conducta en los conflictos armados y, en concreto, el trato a los prisioneros de guerra.

La Fiscalía ucraniana denuncia un «grave crimen internacional», mientras que el Ejército ha vuelto a instar a la comunidad internacional a «condenar las acciones de Rusia y llevar ante la justicia a la cúpula militar del país agresor». Un paso que ya dio Volodimir Zelenski el pasado mes de abril tras la publicación de otro vídeo en el que aparecía un soldado ucraniano decapitado por un militar ruso.