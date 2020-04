El coronavirus frustra el fichaje de Karbownik por un club puntero de la Liga

El lateral zurdo de 19 años del Legia de Varsovia estaba en la agenda de los cuatro primeros clasificados de la Liga Santander. Así lo ha desvelado el agente de Michal Karbownik, que señala que su representado finalmente no pondrá rumbo a España por culpa del coronavirus.

“Es un jugador que está despertando un gran interés. Algunas negociaciones están en curso y son prometedoras. Están surgiendo empresas serias. No queremos tomar una decisión demasiado rápida para no equivocarnos”, ha dicho Mariusz Piekarski en declaraciones recogidas por Estadio Deportivo.

Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad son los equipos que se habrían interesado por Karbownik antes de que brotara el coronavirus

“Hablamos con clubes que están entre los cuatro primeros puestos de la clasificación en España. El coronavirus ha arruinado nuestros planes porque probablemente habríamos presenciado un gran traspaso. Se suponía que sería una sorpresa para los aficionados”, ha añadido el agente de Michal Karbownik. Cabe señalar que los cuatro primeros de la Liga Santander son Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.

Sobre el futuro traspaso de su representado, ha añadido: “Probablemente será mucho dinero, pero no estamos mirando la cifra. El mismo Michal dijo recientemente en una entrevista que no está interesado en el dinero, que está interesado en jugar. Miramos desde este ángulo. Tiene 19 años y jugar es lo más importante a esta edad. En un año o dos podrían llegar a un nivel muy alto: buenos equipos que juegan en la Champions League cada temporada. Éste es el objetivo”.

“Veo que está empezando a superar la liga. No sé cómo se verá la próxima temporada y no me gustaría que perdiera el tiempo. Hay una joya en el fútbol polaco. Los jugadores interesantes aparecen de vez en cuando, pero no hemos tenido un jugador con tanto potencial desde hace mucho tiempo. Parece un pequeño futbolista español. No queremos hacer nada por la fuerza, pero tampoco queremos perder la ocasión”, ha concluido.