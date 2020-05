Ayoze Pérez vuelve a ofrecerse a la selección española

El centrocampista de 26 años, por el que el Leicester pagó 35 millones de euros al Newcastle, ha disputado en el presente curso 31 partidos con el conjunto inglés, en los que ha anotado siete goles y repartido cinco asistencias. Ayoze Pérez confía que sus registros en la Premier le sirvan para tener una oportunidad con la selección española tal y como ha reconocido.

“Sería algo especial para mí, un sueño. España tiene un gran equipo con grandes jugadores, obviamente me gustaría debutar un día. Ojalá en los dos próximos años tenga la oportunidad”, ha dicho el canario en Sky Sports.

Ayoze Pérez no entiende por qué no ha sido convocado todavía con la selección española

El pasado mes de octubre, cuestionado por su ausencia en las últimas listas en Radio MARCA, Ayoze Pérez decía: “Pues me gustaría saberlo a mi también. No lo se, obviamente yo espero que llegue mi oportunidad. Creo que el 2019 ha sido un año bonito y satisfactorio para mi en todos los sentidos y bueno, sigo esperando esa oportunidad y peleando en una liga tan difícil y competitiva como la Premier. Se suman varios factores que me hacen pensar que puede ser que la oportunidad este cerca”.