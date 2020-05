El New York Times pone al Athletic como modelo en el fútbol postcoronavirus

El New York Times (NYT) publica en su edición digital un extenso reportaje titulado ‘Being More Like Athletic Bilbao (Ser más como el Athletic de Bilbao)’ en el que coloca al club rojiblanco, por su particular filosofía de cantera, como modelo a seguir en mundo del fútbol ‘postcoronavirus’.

El artículo, firmado por Rory Smith, redactor jefe de fútbol del NYT, destaca que, "al reclutar solo jugadores locales, el club vasco no solo ha forjado una identidad única, sino que ha generado una mentalidad entre sus aficionados".

"Ahora puede ser un camino útil para otros", añade un Smith que el miércoles, un día antes de que el ariete internacional anunciara su retirada, repasó la carrera de Aritz Aduriz en un texto que el periódico estadounidense acompañó con una foto de EFE.

En este segundo artículo sobre el Athletic en una semana, Smith destaca las palabras pronunciadas el viernes por Aduriz en su despedida sobre el césped de San Mamés de que el Athletic es “un equipo de barrio (‘cuadrilla’, para el jugador) que se enfrenta al mundo”.

"El Athletic es el equipo raro en el fútbol de elite que se niega a aprovechar la globalización que ha transformado el juego, principalmente para bien, ocasionalmente para mal, en las últimas dos décadas. Es, en la superficie, una desventaja competitiva masiva", explica el autor.

Subraya el artículo que, "sobre todo, el Athletic funciona gracias a los aficionados" que asumen que "habrá años en barbecho, temporadas en las que el éxito es un cómodo puesto en media tabla, en que los trofeos son una perspectiva lejana y lo mejor que se puede esperar es una sola noche de euforia contra uno de los gigantes de LaLiga".

"Hasta cierto punto, el Athletic ha elegido priorizar su modelo sobre sus ambiciones. El éxito en el Athletic es hacerlo tan bien como un equipo de barrio que tiene que enfrentarse al mundo. Algunos años eso podría significar llegar a una gran final. Muchos años no lo harán, y aún así, la abrumadora mayoría de los fanáticos apoya la política. No hay anhelo de cambio, grande o pequeño", reflexiona.

Por ello, Smith considera que "esto que quizás podría ser un ejemplo útil para clubes lejos del País Vasco, ya que el fútbol acepta su nueva realidad postpandémica" y que "el mercado alcista de los últimos 30 años ha terminado".

"La idea de que cualquier otro equipo pueda limitarse voluntariamente como lo ha hecho el Athletic es fantasiosa. Su modelo no es uno que pueda franquiciarse fácilmente. Pero las consecuencias de ese modelo pueden ser internacionales si lo permitimos", explica.

“El cambio no siempre tiene que ser visto como una virtud. El valor de un equipo no siempre tiene que ser medido exclusivamente por la posición de la liga. A veces, el éxito puede ser simplemente tener un equipo que sea de un lugar y que tenga que conquistar el mundo”, añade el periodista.