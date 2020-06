El Wolverhampton quiere fichar al Espanyol a Wu Lei

Varios equipos de la Premier quieren aprovechar el posible descenso del cuadro perico, y que el atacante de 28 años termina contrato el próximo 31 de diciembre para llevarse al chino del conjunto blanquiazul. El mejor posicionado para hacerse con los servicios de Wu Lei sería el Wolverhampton, verdugo del Espanyol en la Europa League.

Wu Lei, dispuesto a seguir en el Espanyol pese al interés del Wolverhampton

Según el diario MARCA, las negociaciones entre el Wolverhampton y Wu Lei ya han comenzado, aunque no se descarta que éste termine renovando por el equipo catalán aunque no logre la permanencia. Cuestionado por el posible descenso del Espanyol, señalaba recientemente: “He visto a fans y medios discutir estos días sobre si volveré al país si el equipo baja y, para ser honesto, la idea es ridícula”.

“En primer lugar, creo firmemente en la fortaleza de nuestro equipo. Pero si retrocedo 10.000 pasos, no me rendiré y me iré aunque caiga en la Segunda División. Llevo un año aquí y ya tengo un gran afecto por esta familia. Si el equipo aún reconoce mi capacidad competitiva y sigo sintiéndome seguro de poder ayudar al equipo, ciertamente compartiré el honor de estar aquí”, agregaba Wu Lei.

“Estoy convencido y muy seguro de que el invierno del equipo definitivamente pasará, incluidos varios compañeros lesionados. Según la fortaleza de nuestra plantilla, definitivamente nuestra posición no es la última. Nuestro desempeño en la segunda mitad de la temporada definitivamente revertirá el declive”, agregaba antes del parón.