Se complica el fichaje de Reina por el Valencia

Con el Milán dispuesto a darle la carta de libertad para que pueda regresar a España a coste cero, el guardameta de 37 años no quiere quedarse sin equipo por esperar eternamente al conjunto che. Pese a que tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Pepe Reina tiene un acuerdo con el Valencia para las próximas dos temporadas, el club de Mestalla no acometerá su fichaje si no logra vender a Cillessen.

Por ello, según el diario MARCA, Pepe Reina escuchará otras ofertas si no se concreta su fichaje por el Valencia. Para que éste se produzca, el conjunto che necesita que el Chelsea fiche a Onana y que el Ajax se lance a por Cillessen. Si bien será difícil que el Valencia recupere los 35 millones que pagó al Barcelona por el internacional holandés, venderle por menos le ayudará a compensar el balance pese a que Reina también tendría una ficha elevada en el club de Mestalla. El veterano guardameta ve con buenos ojos regresar a LaLiga Santander, aunque de recalar en el Valencia tendría que luchar por la titularidad con Jaume Domènech. ¿Se sumará algún otro equipo español a la puja por Pepe Reina?

Pepe Reina y Daler Kuzyaev podrían llegar a coste cero al Valencia

El club de Mestalla también quiere aprovechar que el centrocampista de 27 años ha terminado contrato con el Zenit para hacerse con sus servicios a coste cero. Al igual que Pepe Reina con Cillessen, Daler Kuzyaev recalaría en el Valencia para cubrir el hueco que han dejado las salidas de Coquelin y de Parejo al Villarreal. No obstante, el conjunto che sigue sin mover ficha al respecto a la espera de concretar nuevas salidas.