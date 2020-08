Ángel Torres confirma que el Getafe cederá a uno de sus delanteros al Real Madrid

Si sitio en el conjunto azulón tras las llegadas de Enes Ünal y de Cucho Hernández al conjunto azulón, Hugo Duro hará las maletas para jugar en calidad de cedido en el Castilla la próxima temporada. Así lo ha confirmado el presidente del Getafe, Ángel Torres, aunque el Real Madrid todavía no ha hecho oficial la llegada del delantero de 20 años.

“Con Ángel cuento para esta temporada; Hugo Duro saldrá cedido al Castilla”, ha dicho Ángel Torres en El Transistor de Onda Cero al ser cuestionado por la situación de ambos delanteros en el Getafe. Del interés del Real Madrid por Hugo Duro ya hablamos en LAOTRALIGA el pasado 11 de agosto. El atacante, que ha disputado un total de 32 partidos con el primer equipo del conjunto azulón, ha disputado 15 partidos con el Getafe y 23 con el filial en el presente curso. Ahora tendrá que demostrar su valía en el Real Madrid, que ya intentó su fichaje en invierno de 2018.

Hugo Duro podría poner rumbo al Real Madrid y Brahim Díaz al Getafe

El Getafe, por su parte, podría provechar el interés del Real Madrid por Hugo Duro para hacerse con alguno de sus jugadores como Brahim Díaz, al que quiere reclutar en sus filas según reconocía recientemente Ángel Torres.

“El Real Madrid sabe que estamos interesados en él. Si ellos nos lo dejan y quiere venir, le haremos un hueco en el Getafe”, señalaba el presidente del Getafe al ser cuestionado recientemente. Precisamente fue Ángel Torres el que confirmó en enero que su equipo movió ficha en enero para ofrecer acomodo al futbolista. “Sí, le he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim. Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador le gusta. Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que el jugador por ahora no quiere salir del Madrid así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta”, comentaba entonces.