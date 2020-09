Kevin Gameiro se niega a abandonar el Valencia

Pese a que el conjunto che tenía previsto hacer caja por el delantero de 33 años dado que termina contrato en 2021, Javi Gracia cuenta con él y más tras la salida de Rodrigo Moreno al Leeds. Tras hablar con el entrenador, Kevin Gameiro ha reconocido públicamente que no tiene intención de dejar el Valencia.

“Todo es posible. Al principio, realmente querían despedir a los ancianos y a los grandes salarios. Ahora me queda un año de contrato, estoy muy bien en el Valencia, no veo por qué me iría ahora. También hablé con el entrenador, absolutamente quiere que me quede. Cuando un entrenador cuenta contigo, es mejor quedarse”, ha dicho Kevin Gameiro en BeIN Sports.

La continuidad de Kevin Gameiro podría frenar la llegada de Borja Mayoral al Valencia

Aunque todo parecía indicar que el delantero de 23 años, que las dos últimas temporadas ha jugado como cedido en el Levante, iba a recalar en la Lazio a cambio de 20 millones de euros, dicho movimiento no termina de concretarse. Esto es algo que quiere aprovechar el Valencia. Borja Mayoral ve con buenos ojos seguir su carrera en LaLiga Santander de la mano del conjunto che. El Real Madrid, por su parte, quiere hacer caja por el atacante ya que quedará libre el próximo verano. Con la voluntad de llegar a un acuerdo al respecto, el Valencia se reunirá en los próximos días con el cuadro merengue, aunque antes deberá hacer caja por alguno de sus efectivos. Habrá que ver si la continuidad de Kevin Gameiro frena la llegada de Borja Mayoral.