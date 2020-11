Un jugador del Sevilla, prioridad para el Real Madrid de cara al mercado de fichajes

Aunque en las últimas semanas se está hablando de cómo la opción de Pau Torres ha ganado enteros en la agenda del conjunto blanco, por delante del central del Villarreal parece estar Jules Koundé, El central de 22 años ha estado cerca del Manchester City el pasado verano y de cara al siguiente es el Real Madrid el que amenaza su continuidad en el Sevilla.

Con la renovación de Sergio Ramos en el aire, aunque todo parece indicar que extenderá su contrato por dos temporadas, el cuadro merengue no descarta fichar a un nuevo central, especialmente si hace caja por Varane en verano. De hacerlo, el Real Madrid obtendrá liquidez tanto para fichar a Pau Torres como a Jules Koundé, que tienen una cláusula de 65 y 90 millones respectivamente. Ambas opciones están sobre la mesa y, según Bernabéu Digital, la directiva del conjunto blanco cree que el futbolista del Sevilla será uno de los mejores del mundo en su posición. El Manchester City también lo creía así, motivo por el que ofreció 55 millones por él en verano.

Jules Koundé, asequible para el Real Madrid después de que el Sevilla se haya negado a renovarle

“No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección. Hablamos de un jugador que le quedan cuatro temporadas, tiempo habrá, esa es el área de Monchi y valorará cuando renovarle”, declaraba recientemente José María Cruz.

Sobre la oferta del Manchester City, el director general del equipo andaluz señaló: “Era mucho dinero para esta época. Pero también era un jugador que no salió barato, 21 millones, y la cantidad que nos ofrecieron la consideramos insuficiente porque el jugador valía más y consideramos que valdrá más. No va a bajar su valor, va a aumentar”.