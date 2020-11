Imanol Alguacil y la última polémica de Diego Armando Maradona

El crack argentino se veía envuelto en una polémica en la previa de la visita de la Real Sociedad a Nápoles para disputar un partido de la presente edición de la Europa League. Aunque en tono de broma, Imanol Alguacil, técnico del cuadro txuri-urdin, Diego Armando Maradona no tendría sitio en el actual plantel del equipo donostiarra. Junior, hijo del Pelusa, salía entonces en defensa de su padre.

“Cuando lo vi pensé que era falso, luego me di cuenta que era verdad, que había dicho que mi padre no tendría sitio en su equipo”, comenzaba diciendo Diego Maradona Junior. “Le digo que no debería pasarse con el vino durante las cenas”, añadía ante la insistencia de los periodistas a que enviase una respuesta a Imanol Alguacil.

Las declaraciones de Imanol Alguacil sobre Diego Armando Maradona

Imanol Alguacil comentaba recientemente, en tono jocoso, que Diego Armando Maradona, el gran ídolo de la afición napolitana, “tendría difícil” jugar en la actual Real Sociedad; ya que además de calidad, hace falta “mucho trabajo” y “correr” para hacerse un hueco en su equipo. Unas declaraciones que fueron muy criticadas.

En este contexto, puso el ejemplo de David Silva, un jugador que destaca por su calidad y que también corre y trabaja como el que más. Las palabras de Imanol Alguacil fueron en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a la Real Sociedad con el Nápoles en Anoeta correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Dichas palabras tampoco sentaron nada bien entre la afición del equipo napolitano.