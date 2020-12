El reproche de Gabi Fernández a la Selección

En 2014 el Atlético de Madrid ganó LaLiga con Gabi como timón. También alcanzó la final de la Champions League, y no ganarla, ni ese año ni en 2016, es una de las espinas con las que se retira Gabi Fernández del fútbol. La otra no haber sido convocado con la Selección, especialmente para el Mundial de 2014, su mejor temporada.

A nivel personal, en una entrevista en El Larguero, Gabi ha confesado que le faltó ganar la Liga de Campeones, “pero no por ser más especial, sino por todos los atléticos”, y el haber sido llamado por la Selección, echando de menos en algún momento “una llamada o un reconocimiento interno”, aunque no olvida que tuvo “delante” en su posición a la que considera “la mejor generación de la historia”. “Estoy superorgulloso de lo que he conseguido y cómo lo he conseguido”, zanjó.

Gabi Fernández se preparará para volver al Atlético de Madrid

El ya exjugador del Atlético de Madrid Gabi Fernández tiene claro que su objetivo ahora un vez retirado del fútbol es la de prepararse “bien para el futuro” porque “no tendría sentido” volver al club rojiblanco para ocupar un puesto en el banquillo por lo que fue o consiguió, advirtiendo que le gusta “liderar grupos”.

“Ahora quiero estar con los míos y a disfrutar con mi gente, que me lo he ganado ya. Quiero prepararme bien para el futuro, quiero seguir ligado al mundo del fútbol”, remarcó Gabi.

Al ya exjugador vería muy bien trabajar al lado de alguien como Diego Pablo Simeone “por lo reconocido que está”, pero no espera de momento que le llame porque “tiene muy elegido su grupo de trabajo”. En este sentido, aseguró que “no hubo ninguna llamada” cuando se marchó el ‘Mono’ Burgos y que no sabe lo que diría si el ‘Cholo’ le llamase ahora. “No lo sé, a mí me gusta liderar grupos y lo que haga quiero intentarlo con responsabilidades”, admitió.