El Torino, dispuesto a hacer un esfuerzo para sacar a Lucas Torreira del Atlético de Madrid

El fichaje de Kondogbia podría llevar al conjunto rojiblanco a liberar al centrocampista de 24 pese a que fue cedido por el Arsenal hasta el final del presente curso. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Torino está muy interesado en fichar a Lucas Torreira y ofrecerá al cuadro londinense la oportunidad de hacer caja por él en el mercado invernal. De efectuarse dicha operación, el Atlético de Madrid deberá ser indemnizado económicamente.

Según Tuttosport, esto no supone un obstáculo para el Torino, que ya trató de fichar a Lucas Torreira el pasado verano. Ahora, pese a que implicará una negociación a tres bandas, el equipo italiano volverá a intentar hacerse con el centrocampista.

Lucas Torreira se ha ofrecido a Boca Juniors

Si bien el futuro de Lucas Torreira es toda una incógnita más allá del mercado invernal, parece que a largo plazo sus planes pasan por Boca Juniors. Así lo ha reconocido él mismo al ser cuestionado al respecto: “En casa era fútbol, fútbol y más fútbol. Yo crecí con eso y desde muy chico me atrae el mundo Boca: su hinchada, los jugadores, los títulos conseguidos... Desde ahí nace este amor, esta pasión que tengo por el club. Y lo más curioso de todo es que nunca fui a la Bombonera. Esa es mi cuenta pendiente. Ojalá que algún día se me dé la posibilidad de jugar en Boca, es un sueño que tengo. Quiero que Boca sea parte de mi carrera futbolística. No pierdo la ilusión de ir a jugar ahí, pero mientras tanto lo sigo a la distancia desde donde me toque. Vamos a ver qué depara el tiempo”.