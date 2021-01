Fabián Ruiz ha sido ofrecido a Atlético y Real Madrid

Pese a que el centrocampista de 24 años fue considerado como intransferible cuando el conjunto rojiblanco trató de hacerse con sus servicios, su irregular inicio de temporada le ha puesto en el mercado. Aunque el Nápoles sigue negociando para prolongar el contrato de Fabián Ruiz más allá de 2023, ve con buenos ojos ingresar por él 50 millones de euros, precio bajo el cual ha sido ofrecido al Atlético y al Real Madrid.

Descartado que recale en uno de estos dos equipos en el mercado invernal, ambos clubes deberán valorar si acometen su contratación el próximo verano según Ok Diario. Cabe señalar que el Atlético de Madrid ya ofreció 50 millones de euros por Fabián Ruiz el pasado verano. Entonces, el ex del Betis, habló con su entrenador, con Gatusso, y le dijo: “Míster, no hay tentación, me quedo con gusto”.

Fabián Ruiz y Milik, objetivos del Atlético de Madrid en el Nápoles

Fabián Ruiz se negó a dejar el Nápoles sin que el equipo italiano pudiera fichar un recambio para él. No obstante, de cara al próximo verano o de cara al siguiente no quiere cerrar la puerta a su regreso a LaLiga Santander, una opción que además del Atlético, podría ofrecerle el Real Madrid. En el caso del cuadro colchonero, Fabián Ruiz no es el único jugador del Nápoles en el que está interesado. También pretende hacerse con Milik como recambio de Diego Costa. De momento ha ofrecido 8 millones, variables incluidas, mientras que el equipo italiano pide 15 por el delantero.