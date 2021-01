Así está el fichaje de Milik por el Atlético de Madrid

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco tiene el visto bueno del delantero de 26 años para acometer su fichaje. No obstante, alcanzar un acuerdo con el Nápoles no será complicado. Pese a que Milik termina contrato a final de temporada, el equipo italiano pide 15 millones por su traspaso, mientras que el Atlético de Madrid no quiere superar los 8, variables incluidas, por un futbolista que queda libre en junio.

La baza del cuadro colchonero para cerrar su fichaje es que ya es libre para negociar con el polaco, al que podrá reclutar a coste cero de cara a la próxima temporada. Así pues, si el Nápoles no cede, el Atlético de Madrid buscaría la cesión de un atacante que ocupe el hueco que ha dejado Diego Costa hasta final de temporada.

Las alternativas del Atlético de Madrid a Milik

Aunque se había hablado de Giroud, el conjunto rojiblanco prefiere un futbolista con experiencia en LaLiga Santander, por lo que la opción de Rodrigo Moreno ha ganado enteros en las últimas horas. De no fichar ni a Milik ni a Rodrigo Moreno, el Atlético de Madrid trataría de hacerse con un delantero de LaLiga Santander en calidad de cedido. Se ha hablado de la posibilidad de llevarse a Raúl de Tomás del Espanyol o a Maxi Gómez del Valencia, pero ambos equipos sólo negociarían un traspaso, nunca un préstamo. Por ese motivo, el cuadro colchonero ha contactado con el Betis para solicitar la cesión de Loren Morón, por el que se reservaría una opción de compra de 8 millones a ejecutar el próximo verano.