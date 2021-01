El Betis tumba una oferta del West Bromwich por William Carvalho, pero le pone precio

Pese a que el conjunto verdiblanco ya no tendría intención de desprenderse del centrocampista de 28 años cuenta cada vez con más pretendientes. Y es que en la Premier varios equipos se han interesado por William Carvalho. El primer equipo en mover ficha por él, el West Bromwich, ya ha recibido calabazas por él.

Y es que, según el Daily Mail, el equipo inglés ha solicitado su cesión al club de las Trece Barras. Si bien el Betis podría ver con buenos ojos librarse de la elevada ficha de William Carvalho, que es de 2,5 millones; no se desprenderá del portugués si el West Bromwich no acepta tener por él una opción de compra obligatoria de más de 20 millones.

Además del West Bromwich, el Wolverhampton también quiere a William Carvalho

Otro conjunto inglés que piensa en el futbolista del Betis para reforzar su centro del campo es el Wolverhampton. Al igual que el West Bromwich, el equipo que dirige Nuno piensa en Okay Yokuslu, del Celta de Vigo, como alternativa a William Carvalho. El centrocampista de 26 años, que ha sido tentado en varias ocasiones para regresar a Turquía, opción que veía con buenos ojos, podría poner rumbo a la Premier en el mercado invernal.

Cabe señalar que que Okay Yokuslu ya estuvo cerca de dejar el Celta de Vigo el pasado verano. Por aquel entonces, Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, declaró: “Nosotros queremos fichar a Okay. Él también quiere ir a jugar en nuestro equipo, pero no hemos llegado a un acuerdo con su club. Estamos en unos momentos complicados económicamente en este mercado de verano. Quieres hacerlo, pero, a veces, no lo puedes realizar por las obstáculos económicos”.