El Wolverhampton amenaza la continuidad de Okay Yokuslu en el Celta

El centrocampista de 26 años, que ha sido tentado en varias ocasiones para regresar a Turquía, opción que veía con buenos ojos, podría poner rumbo a la Premier en el mercado invernal. El Wolverhampton busca a un futbolista en su demarcación en LaLiga Santander. Y es que, además de en Okay Yokuslu, del Celta de Vigo, piensa en William Carvalho, del Betis, como alternativa.

Así lo asegura el Daily Mail, que señala que Okay Yokuslu ya estuvo cerca de dejar el Celta de Vigo el pasado verano. Por aquel entonces, Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, declaró: “Nosotros queremos fichar a Okay. Él también quiere ir a jugar en nuestro equipo, pero no hemos llegado a un acuerdo con su club. Estamos en unos momentos complicados económicamente en este mercado de verano. Quieres hacerlo, pero, a veces, no lo puedes realizar por las obstáculos económicos”.

William Carvalho la alternativa a Okay Yokuslu que maneja el Wolverhampton

La intención del cuadro otomano era hacerse con Okay Yokuslu en calidad de cedido a cambio de 1,5 millones y reservarse una opción de compra de entre 4 y 5 por él. No obstante, dado que su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, el Celta de Vigo pretendía ingresar más por su traspaso. Habrá que ver pues si el Wolverhampton está dispuesto a hacer un esfuerzo económico por Okay Yokuslu. De lo contrario podría lanzarse a por un William Carvalho que habría sido tasado por el Betis en 15 millones de euros ante el interés del Sporting de Portugal y del Benfica por él.