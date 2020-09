Okay Yokuslu quiere abandonar el Celta de Vigo para jugar en el Galatasaray

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto turco pretendía reforzarse con el centrocampista de 26 años y el centrocampista de 26 años recalar en el conjunto turco, aunque de momento no hay acuerdo al respecto con el Celta de Vigo. Así lo ha reconocido Fatih Terim, entrenador del Galatasaray al ser cuestionado por Okay Yokuslu.

“Nosotros queremos fichar a Okay. Él también quiere ir a jugar en nuestro equipo, pero no hemos llegado a un acuerdo con su club. Estamos en unos momentos complicados económicamente en este mercado de verano. Quieres hacerlo, pero, a veces, no lo puedes realizar por las obstáculos económicos”, ha dicho el técnico del Galatasaray.

La intención del cuadro otomano era hacerse con Okay Yokuslu en calidad de cedido a cambio de 1,5 millones y reservarse una opción de compra de entre 4 y 5 por él. No obstante, dado que su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, el Celta de Vigo pretende ingresar más por su traspaso. Habrá que ver si ambas partes acercan posturas en los próximos días y si la voluntad Okay Yokuslu hace que el cuadro celeste rebaje sus pretensiones.

Además de Okay Yokuslu, Santi Mina podría abandonar el Celta de Vigo

Un año después de su regreso al conjunto gallego, el delantero de 24 años podría volver a hacer las maletas. El Celta de Vigo tiene previsto reforzarse en su demarcación y, consciente de ello, el Lokomotiv ha solicitado la cesión de Santi Mina.

Así lo ha reconocido el entrenador del equipo ruso Vasily Kiknadze en una entrevista concedida al diario Sport-Express: “Tenemos cuatro o cinco candidatos por los que estamos negociando. La cuestión es: con quién llegaremos antes a un acuerdo. Todos son jugadores de alto nivel”. Cuestionado abiertamente por Santi Mina, el técnico del Lokomotiv ha admitido que es uno de ellos.

El conjunto ruso busca un recambio para Alexei Miranchuk al que ha vendido al Atalanta. El Celta de Vigo, por su parte, no contempla la salida de Santi Mina como cedido y sólo negociará su traspaso.