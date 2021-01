Los indignantes mensajes de Zayra, la hija de Guti, en la tercera ola de la pandemia

La hija Guti saltaba a la palestra hace varias semanas tras ser cazada saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la tercera ola de la pandemia. Pese a que Zayra pedía perdón recientemente, han salido a la luz nuevos mensajes que no la dejan en buen lugar.

Según Sálvame, a través de Whatssap, la hija de Guti ha dicho: “La cuarentena da igual”. Al tiempo que presumía de tener “el mejor reservado de la sala”. “Tengo la puta sala para mí, gilipollas”, se le escucha decir en un mensaje de voz. Días atrás, otro mensaje de Zayra volvía a dejar en mal lugar a la hija de Guti. “Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La puta retrasada”, decía.

Así es Zayra, la hija de Guti, según su ex

Sobre su relación con Arantxa Benito hablaba recientemente el exnovio de Zayra: “Yo no conozco a sus padres, ella tampoco conoce a los míos. Tengo entendido que con su padre tiene buena relación. Igual no es una relación tan cercana como la que tiene con su madre porque con ella convive”.

“Zayra es una persona muy cariñosa, es muy buena. Cuando está en la fase de enamoramiento es una buena persona. Lo que tengo que decir es que el capricho forma parte de su vida y no admite un no por respuesta en muchas ocasiones”, desvelaba.

“Me llamaba 17 veces y me enviaba 800 WhatsApps. Su insistencia era constante para obtener el sí. En mi caso, por como soy yo, eso no se daba en muchas ocasiones. Incluso cuando no le cogía el teléfono llamaba a mi círculo”, proseguía su ex.

Sobre sus planes futuros, añadió: “No trabaja ni estudia pero le gustan las redes sociales y la televisión. Me dijo hace un mes que iba a ir a La casa fuerte’ y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato”.