Tamara Gorro se desnuda para celebrar un nuevo logro en Instagram

¡Lo ha vuelto a hacer! Tamara Gorro, la mujer de Ezequiel Garay, ha vuelto a quitarse la ropa tras haber alcanzado los 1os 1,9 millones de seguidores en instagram. La española está a tan sólo 100.000 de los dos millones, una cifra que pretende celebrar con un desnudo que será todavía más comentado.

En lo que respecta a éste, el desnudo de Tamara Gorro ha sido muy artístico, y es que se ha servido de unos pétalos colocados de una manera muy estudiada para no enseñar más de la cuenta. “1,9 millones de familia virtual. Seguiremos riendo, continuaremos apoyándonos, no dejaremos de estar unidos, pero sobre todo siempre estaremos de la mano. Porque quiero, me gusta, me hacéis bien y sois imprescindibles. ¡OS QUIERO!”, ha comentado la mujer de Ezequiel Garay junto a la publicación.

Ya son tres los desnudos de Tamara Gorro en este 2021

La influencer estrenaba el año compartiendo una fotografía ligera de ropa desde la Gran Vía de Madrid, una instantánea que también fue muy comentada en Instagram. “De Madrid al cielo”, escribía Tamara Gorro. Como no, la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa fue una de las famosas que se desnudó en la nieve tras el paso de la tormenta Filomena.

Tamara Gorro, a la espera de saber en qué equipo jugará Ezequiel Garay

En lo que respecta a Ezequiel Garay, aunque recientemente anunciaba su regreso al fútbol, todavía no ha encontrado un nuevo equipo en el mercado invernal. “Muchos se preguntarán el motivo por el cual en junio no fiché por ningún equipo, quedando libre y estando casi recuperado. Ahí se encuentra el motivo, CASI”, dijo recientemente el central de 34 años en sus redes sociales. “Mi decisión fue recuperarme al 100% para así, poder dar todo de mí una vez incorporado en mi próximo trabajo”, prosiguió el argentino.

“Para ello, tuve que tomar una decisión, dividir la recta final de la recuperación en dos partes: La primera en Madrid con un gran equipo ya conocido en mi pasado y con resultados excelentes. Y la segunda, irme a otra ciudad donde yo consideraba que estaban los mejores profesionales, los cuales he estado con ellos los últimos años en mi último club”, desvelaba Ezequiel Garay.

“Ahora finalizadas ambas etapas, terminaré con la tercera, incorporarme a lo que ha sido, es y será mi pasión, el fútbol. Pero con una diferencia, 100% recuperado y dispuesto a pisar el campo y dar todo como hasta ahora lo he hecho”, finalizaba.