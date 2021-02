La Resistencia usa a Luis Suárez para dar un aplaudido zasca a Piqué

Pese a ser amigo del programa, el central del Barcelona y La Resistencia acostumbran a trolearse mutuamente. Con motivo del 34 cumpleaños de Gerard Piqué, el programa presentado por David Broncano subió una fotografía de la Liga número 34 conquistada por el Real Madrid la pasada temporada, algo que el defensor no dudó en responder poniéndosela botando a La Resistencia para dar un zasca a Piqué con Luis Suárez como protagonista.

Todo comenzó con el tweet de Piqué por su cumpleaños, en el que simplemente se limitó a escribir “34”. “No Gerard, ¿qué hiciste?”, respondió La Resistencia al central del Barcelona con una fotografía del Real Madrid celebrando su Liga número 34. “No sabía que los regalos cuentan como Ligas...”, replicó Piqué.

No sabía que los regalos cuentan como Ligas... — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 1, 2021

La Resistencia ha dejado sin palabras a Piqué

“El regalo de este año también costará una Liga”, volvió a responder La Resistencia, esta vez con una fotografía de Luis Suárez celebrando un gol. Cabe señalar que David Broncano, presentador del programa, es un reconocido seguidor del Atlético de Madrid.

El regalo de este año también costará una Liga. pic.twitter.com/kPmEjFHp0A — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 2, 2021

Precisamente en este programa, Dani Parejo reconocía hace unos meses que de pequeño era del Atlético de Madrid. “Yo de niño me hice del Atlético de Madrid por un primo mío. Luego me fui al Madrid, pero tenía mi pase para ir al campo del Atlético. Y cuando fui subiendo de categorías ya no podía ir al campo del Atlético por la rivalidad y tal, dije: ‘Alguna hostia me voy a llevar así que me lo ahorro...’ Y el Madrid me dio un pase y empecé a ir allí”, dijo el ahora centrocampista del Villarreal a David Broncano.

“Me tiraba un poco al Atlético, pero luego iba más al campo del Madrid, estaba acostumbrado a ganar... Todos somos mercenarios de la victoria. Me cambié un poco. Cuando he sido profesional, me gusta el fútbol y cuando veo un partido me gusta que gane el mejor”, añadía.