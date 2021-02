Pablo Piatti podría volver a LaLiga de la mano del Elche

Pese a haber cerrado el mercado invernal, el conjunto ilicitano se ha reservado tres fichas que podría ocupar con jugadores que actualmente estén sin contrato. Ese es el caso de Pablo Piatti, que ha terminado contrato recientemente con el Toronto y podría recalar a coste cero en el Elche.

Según el diario AS, el ex de Almería, Valencia y Espanyol está cerca del equipo alicantino. Eso sí. El Elche no acometerá su contratación si no tiene garantías de que Pablo Piatti está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019. Además de al futbolista de 31 años, el conjunto franjiverde pretende incorporar también a un nuevo central.

El Elche ha rescindido el contrato de Sánchez Miño y Rodríguez y a Lucumí

El Elche anunciaba recientemente un acuerdo para rescindir los contratos de los jugadores argentinos Juan Sánchez Miño y Diego ‘Ruso’ Rodríguez y del colombiano Jeison Lucumí.

La entidad ilicitana explicaba, en un comunicado, que ha acordado con Defensa y Justicia la finalización de la cesión que vinculaba al portero Diego Rodríguez -que no ha llegado a debutar en LaLiga- con el Elche hasta el final de la presente temporada.

Además, informaba de la rescisión de los contratos de Lucumí y Sánchez Miño. El colombiano fue el primer fichaje del Elche tras el ascenso y llegó al club avalado por el máximo accionista, el representante argentino Christian Bragarnik.

Lucumí de 25 años, sólo ha participado en dos partidos de Liga, uno como titular, sumando 47 minutos de competición en el campeonato español.

Sánchez Miño, de 30 años, también llegó avalado por el máximo accionista pero no logró hacerse con el puesto de titular, superado en la competencia por Josema Sánchez, un central reconvertido.

El argentino disputó nueve partidos, cinco como titular, sumando 493 minutos en la Primera División, categoría en la que debutaba.