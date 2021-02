Jesé da pistas de dónde jugarán Messi y Mbappé la próxima temporada

El nuevo futbolista de Las Palmas ha jugado cuatro temporadas y media en el PSG y sabe muchos secretos de ese vestuario. Es por ello por lo que Jesé Rodríguez tiene una ligera idea de dónde jugarán Messi y Mbappé la próxima campaña.

“Ney habla mucho con Messi, pero no voy a contar lo que me ha contado Neymar”, ha dicho en la Cope dejando entrever que el argentino podría recalar en el PSG si abandona el Barcelona en verano. La llegada de Messi podría propiciar la salida de Mbappé al Real Madrid, un movimiento que Jesé Rodríguez no tiene ninguna duda que se producirá o ahora o en el futuro: “Mbappé tiene muchas ganas de ir al Real Madrid. Cristiano siempre ha sido su ídolo. Cuando Mbappé empezó a ver al Madrid, él tenía 16 años. A él el Madrid le encanta y estoy seguro de que va a jugar en el Madrid”.

“En ese vestuario hay muy buen rollo, no hay lo que la gente se piensa. Se llevan todos muy bien. Mbappé es muy buen chaval, se reúnen una vez a la semana”, ha añadido sobre el crack francés.

La vuelta a Las Palmas de Jesé

Jesé Rodríguez también ha hablado sobre su regreso a Las Palmas: “Estoy fuerte de mentalidad, con ganas de luchar. De mi parte lo voy a dar todo para aprovechar la oportunidad que me está dando Las Palmas. Estoy por la calle y me siento querido. La gente me saluda, me pide fotos, hablo con ellos”.