El Atlético de Madrid intentó fichar a un ex del Sevilla en el mercado invernal

Además de intentarlo con Milik, que finalmente ha recalado en el Olympique de Marsella después de que el conjunto rojiblanco no fuera capaz de alcanzar un acuerdo con el Nápoles para su traspaso, el cuadro colchonero lo intentó con André Silva. Tras no alcanzar tampoco un acuerdo para hacerse con el ex del Sevilla, el Atlético de Madrid se lanzó a por Moussa Dembelé, que ha sido el que finalmente ha ocupado el lugar de Diego Costa en el equipo.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Atlético, Juventus y PSG quieren llevarse a Renato Tapia del Celta

Según apuntan desde Alemania, el Eintracht Frankfurt recibió varias propuestas por el delantero de 24 años en el mercado invernal. Sin embargo el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a asumir el traspaso que pedían por André Silva, que ha anotado 17 goles y ha repartido 5 asistencias en los 20 encuentros que ha disputado esta temporada. El Olympique de Lyon, por su parte, si ha tenido a bien ceder a Moussa Dembelé al cuadro colchonero, que podrá adquirirle en propiedad a cambio de 33 millones de euros en verano.

Además de a André Silva, el Atlético de Madrid ha querido fichar a Guilherme Ramos

El conjunto rojiblanco ha estado cerca de incorporar también a un nuevo central a su plantilla y por sólo 1 millón de euros. El elegido para ello era Guilherme Ramos, defensor de 23 años que milita en el Feirense de la Segunda División portuguesa.

Aunque el Sporting de Portugal, propietario del 50 por ciento de sus derechos, había dado el visto bueno a la oferta del Atlético de Madrid, ha sido el Feirense el que se ha opuesto a la operación. Habrá que ver pues si el Atlético de Madrid vuelve a la carga en verano por Guilherme Ramos, que entrará entonces en su último año de contrato.